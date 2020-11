NBC erwirbt «Nurses»

US-Fernsehen

Die kanadische Krankenhausserie soll das Programm des Senders erweitern.

Das US-Network NBC hat am Dienstag bekannt gegeben, dass man sich die Serievon eOne und ICF Films erworben hat. Das kanadische Krankenhaus-Drama wurde in Toronto gedreht und dreht sich um fünf junge Krankenschwestern, die an vorderster Front in einem geschäftigen Krankenhaus in der Innenstadt arbeiten und ihr Leben der Hilfe für anderen widmen, während sie gleichzeitig darum kämpfen, sich selbst zu helfen.«Nurses» wird von Ilana Frank, Linda Pope, Vanessa Piazza, Adam Pettle, Jocelyn Hamilton und Tassie Cameron produziert, mit Julie Puckrin als Co-Executive Producer. Die Serie wird von ICF Films und eOne in Zusammenarbeit mit Corus Entertainment und unter Beteiligung des Canada Media Fund und der Canadian Film or Video Production Tax Credit produziert. eOne kümmert sich um den internationalen Vertrieb der Serie.NBC und andere Networks haben durch die Covid-19-Pandemie immer noch Probleme, ihre normalen Programme zu produzieren. Aus diesem Grund erwarb der Sender schon im September das kanadische Medizinerdrama «Transplantation», das zuletzt innerhalb einer Woche auf rund fünfeinhalb Millionen Zuschauer kam. Bereits im Dezember soll «Nurses» bei NBC Premiere haben, das ab Januar dienstags um 22.00 Uhr ausgestrahlt wird.