Passabler Filmeabend bei RTL, ProSieben und RTLZWEI

Laura Friedrich von 09. November 2020, 09:20 Uhr

«James Bond 007 – Spectre», «Edge of Tomorrow» und «Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie» traten gegeneinander an.



RTL entschied sich für die Ausstrahlung des Actionfilms «James Bond 007 – Spectre» aus dem Jahr 2015. Dieser bewegte 2,61 Millionen Zuschauer zum Einschalten und landetet somit bei einem soliden Marktanteil von 8,3 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft war mit 1,06 Millionen Umworbenen vertreten und ergatterte passable 11,2 Prozent.



ProSieben hatte hingegen den Science-Fiction-Film «Edge of Tomorrow» aus dem Jahr 2014 im Programm. Mit 1,41 Millionen Fernsehenden punktete man hier recht durchschnittlich. Insgesamt waren 4,1 Prozent möglich. Bei den 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährigen reichte es nur für einen mauen Marktanteil von 7,2 Prozent. Der Superheldenfilm «Iron Man 2» verbuchte ab 22.35 Uhr gute 4,7 Prozent und auch bei den Umworbenen war eine leichte Verbesserung auf solide 8,1 Prozent drin.



Am schlechtesten schnitt bei «Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie» aus dem Jahr 2017 ab. 0,70 Millionen Filmfans reichten gerade für enttäuschende 2,0 Prozent. Und auch bei den 0,40 Millionen Jüngeren sah es mit einer Quote von 3,7 Prozent nicht viel besser aus. Etwas mehr Erfolg hatte der Sender mit dem Horrorfilm «Viral», welcher sich auf eine passable Sehbeteiligung von 2,4 beziehungsweise 4,6 Prozent bei den Umworbenen steigerte.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

