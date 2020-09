Sky bringt «Single Parents» schnell zu Ende

TV-News

Die finale Staffel der Comedy wird noch im Herbst laufen.

Der Bezahlsender Sky Deutschland wird auch die dritte Staffel der Sitcomdirekt an die Vorgänger anknüpfen. Die dritte Runde der Produktion ist zugleich auch der Abschluss.Die Sitcom «Single Parents» bietet nach Senderangaben jede Menge spaßig-peinliche Einblicke ins Leben Alleinerziehender. Dargestellt werden die Singles von einem bunten Cast, in dem sich junge Comedystars wie Taran Killam («Saturday Night Live») und Leighton Meester («Gossip Girl») mit dem emmyprämierten Sitcom-Veteranen Brad Garrett («Alle lieben Raymond») die Pointen zuspielen. Zur Zeit zeigt Sky One die zweite Runde der Serie.Staffel drei beginnt am 15. Oktober immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One – die Ausgaben stehen danach natürlich auch zeitlich flexibel (etwa bei Sky Q oder Sky Ticket) zur Verfügung.