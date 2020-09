Online-Audio: SWR3 ist größter Gewinner im zweiten Quartal

Radio

Auch Spotify legt deutlich zu. Wie schnitt Antenne Bayern ab?

Die ag ma, also die Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse, hat am Mittwoch die Zahlen der Online-Audio-Nutzung im zweiten Quartal 2020 bekannt gegeben - die ausgewiesenen Angebote werden monatlich 435 Millionen Mal abgerufen, eine Steigerung um neun Prozent gegenüber der Messung zuvor. Meist gehörter Sender im Online-Audio-Bereich bleibt SWR3 – der Elchsender steigerte sich um sieben Prozent und kam im Quartal nun auf rund 12,3 Millionen Sessions pro Monat. Direkt dahinter liegt Antenne Bayern, das leicht (-1%) verlor und nun auf 11,1 Millionen monatliche Sessions kommt. WDR2 und 1Live (mit 10,1 und 9,7 Millionen Sessions im Monat) folgen dahinter, beide Stationen liegen leicht im Plus.Klarer Gewinner ist derweil Spotify – die Musikplattform kam im zweiten Quartal auf 151,8 Millionen Sessions pro Monat; gegenüber dem ersten Quartal ist das ein Plus von rund 16 Millionen – oder in Prozent ausgedrückt ein Zuwachs von zwölf Prozent.Ebenso gut behaupten konnte sich die Ostseewelle Hit-Radio in Mecklenburg-Vorpommern. Der Sender kann einen Anstieg von 22 Prozent vorzeigen. Das entspricht einen Anstieg um rund 373.000 Sessions zur letzten Ausweisung. Das ist ein Plus von 2,1 Millionen Sessions pro Monat.