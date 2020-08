«Love Island»-Talk kommt fest ins Programm

TV-News

Moderiert wird der Ableger unter anderem von Cathy Hummels.

Am 31. August und somit so früh im Jahr wie noch nie startet RTLZWEI seine nächste Staffel von «Love Island» . Noch mehr ändert sich. Der bisher online stattfindende „Aftersun“-Talk kommt diesmal auch fest ins lineare Fernsehen. Die erste Episode läuft direkt nach dem Auftakt, also am 31. August um 21.35 Uhr und dauert 25 Minuten. Danach läuft die Begleitshow immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an die reguläre Folge, also meist ab kurz vor Mitternacht.Moderiert wird das neue TV-Format von Cathy Hummels (moderiert den Rauswurf bei «Kampf der Realitystars») und Jimi Blue Ochsenknecht. Hummels sagt: "Als großer «Love Island» -Fan freue ich mich, gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht «Aftersun: Der Talk» moderieren und den Zuschauern einen tieferen Einblick in das Liebesleben der Islander geben zu dürfen."Ochsenknecht erklärt: "Ich freue mich riesig, dieses Jahr als Moderator von «Aftersun: Der Talk» bei «Love Island» dabei zu sein, vor allem weil das Format erstmals im Fernsehen zu sehen ist. Zudem bin ich gespannt, wie schnell in dieser Staffel die Funken sprühen werden. Mit Cathy schaue ich mir die Islander ganz genau an."