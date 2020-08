Hier kommt die Flut: Jason Bateman soll Netflix-Film drehen

US-Fernsehen

Bateman ist im Gespräch, eine Ganovenposse nach einem Drehbuch von Simon Kinberg («Mr. & Mrs. Smith») zu inszenieren.

Kürzlich erhielt Jason Bateman erneut eine Emmy-Nominierung für seine Arbeit an der Netflix-Serie «Ozark». Nun befindet er sich in Verhandlungen für ein weiteres Projekt des Video-on-Demand-Anbieters: Laut 'Deadline Hollywood' ist Bateman der Wunschkandidat des Streamingdienstes für den Regieposten bei, einen Heist Movie von Drehbuchautor Simon Kinberg («X-Men: Dark Phoenix»).Laut 'Deadline Hollywood' soll die Geschichte eine anspruchsvolle Räuberpistole sein, die von Romantik und starken Persönlichkeiten angetrieben wird.Actionlegende Jean-Claude Van Damme wiederum steht aktuell schon für Netflix vor der Kamera: Laut 'Variety' fiel in Frankreich kürzlich die erste Klappe für die Actionkomödie. Regie führt David Charhon («Ein MordsTeam»). Jean-Claude Van Damme spielt einen Söldner, der zurück in seine französische Heimat kehrt, als sein Sohn fälschlicherweise des Drogen- und Waffenhandels beschuldigt wird.