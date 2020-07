«Helden auf vier Pfoten» bei VOX: Neues Rütter-Format startet gut

Quotennews

Martin Rütters Hundestorys haben zum Start gute Quoten geholt, auch für die anderen Tier-Sendungen lief es rund. In der Primetime hatte VOX dafür Probleme mit Filmen.

Hundeprofi Martin Rütter ist für zunächst viermal mit einem neuen Format bei VOX zu sehen: Inwerden die laut Senderangaben spannendsten Hundegeschichten aus aller Welt präsentiert. Zum Auftakt kam das beim Publikum gut an, überdurchschnittliche 9,1 Prozent Marktanteil verzeichnete die erste Ausgabe um 19.10 Uhr beim Kölner Privatsender. 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei, insgesamt schalteten 1,13 Millionen Menschen ein und sorgten für eine ebenso schöne Quote von 5,6 Prozent.Die Sendung, mit der Rütter bei VOX bekannt wurde, hat ein paar Stunden zuvor sogar zwei Stellen vor dem Komma gehabt.ergatterte gegen 17 Uhr runde zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 0,74 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen zu.steigerte sich danach auf 0,89 Millionen Zuseher, die Quote ging aber auf 8,8 Prozent zurück.Für die Tier-Formate lief es am Vorabend also sehr gut für VOX , am Abend hat man sich mit Filmen jedoch keinen Gefallen getan.blieb zuerst bei 6,6 Prozent hängen,danach bei 5,7 Prozent. Erst dank stundenlanger Wiederaufgüsse vonin der Nacht ging es bergauf, bis zu 13,4 Prozent wurden für die nacherzählten Kriminalfälle gemessen.