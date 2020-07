Apple schließt Rekord-Deal für Will-Smith-Thriller

Kino-News

Die Apple Studios blättern eine Rekordsumme für «Emancipation» von Will Smith und Antoine Fuqua hin.

Will Smith hat ein immens erfolgreiches Jahr: Nicht nur, dass er mit «Bad Boys for Life» der Hauptdarsteller des derzeit erfolgreichsten Kinofilm des Jahres ist, der Superstar ist zudem der Fokus eines weiteren Rekordprojekts. Wie 'Deadline Hollywood' vermeldet, ist Will Smith nämlich der Protagonist des Films, um den es beim bis dato größten Filmkauf im Rahmen eines Filmfestivals ging: Für die weltweiten Rechte am Will-Smith-Vehikelblätterten die Apple Studios laut 'Deadline'-Quellen rund 105 Millionen Dollar netto hin. Hinzu kommen weitere Kosten, die den Deal auf alles in allem 120 Millionen Dollar pushen.Bei «Emancipation» handelt es sich um einen Action-Thriller über einen flüchtigen Sklaven namens Peter, gespielt von Will Smith, der kaltblütige Kopfgeldjäger überlistet, durch Sümpfe watet und sich der Armee anschließt. Antoine Fuqua («The Equalizer») inszeniert, das Drehbuch stammt von Willam N. Collage. Der Film wird zunächst ins Kino gelangen und anschließend exklusiv über Apple TV+ zur Verfügung gestellt.Die Apple Studios werden den Film gemeinsam mit Will Smiths Label Westbrook Studios, Fuqua Films, Escape Artists und McFarland Entertainment produzieren. Als ausführender Produzent agiert Cliff Roberts. Die Prämisse stammt von Joey McFarland, basiert aber auf wahren Begebenheiten, die in die Geschichte eingingen. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2021 beginnen.