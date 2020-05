Glassmeyer macht neues Peacock-Projekt

US-Fernsehen

Die Fernsehmacherin arbeitet für CBS Television Studios – und hat neben Peacock auch mit HBO Max einen Abnehmer gefunden.

Die Fernsehmacherin Gracie Glassmeyer ist einem-Bericht zufolge gut im Geschäft. Die Kreative, die exklusiv für CBS Television Studios arbeitet, wird zwei Projekte für zwei Streamingdienste umsetzen. Zum einen hat sie bei HBO Max eine dunkle Single-Camera-Comedy namensuntergebracht. Zum anderen hat auch der neue Comcast-Streamingdienst Peacock angebissen.Für diesen setzt sieum – eine Fortsetzungsgeschichte von «Die kleine Meerjungfrau». In der Comedy wird das Märchen weitergesponnen, die kleine Meerjungfrau ist nun nicht mehr 17 Jahre alt, sondern Anfang 30. Sie hatte einst ja den schönen Prinzen geheiratet, lebt nun aber unglücklich in einer in der Krise steckenden Ehe. Doch als ihr Vater plötzlich stirbt, ahnt sie ein Verbrechen und begibt sich in ein episches Abenteuer, um nicht nur ihr Unterwasserreich, sondern die ganze Menschheit zu retten.Einen Starttermin gibt es noch nicht. Dass Peacock und somit hierzulande Kunden von Sky noch in diesem Jahr in den Genuss der Eheprobleme kommen, ist aber unwahrscheinlich.