RTL streicht Reruns von «Bauer sucht Frau international»

TV-News

Die Wiederholungen der Kuppelshow kamen zuletzt am Sonntagvormittag nicht gut an.

Der Kölner Fernsehsender RTL baut in den kommenden Wochen sein Programm am Sonntagvormittag um. Eigentlich war geplant, jeweils gegen 10.15 Uhr die Vorwochenfolgen von Inka Bauseszu wiederholen. Daraus wird nun nichts.Zuletzt holten die Reruns am Sonntagvormittag nur magere Quoten. Am vergangenen Wochenende standen bei den Umworbenen gerade einmal fünf Prozent geschrieben. Nur rund 540.000 Menschen schalteten ein. Stattdessen setzt RTL nun am Sonntagvormittag komplett auf eine Rerun-Schiene der ShowAm Sonntagabend ändert sich derweil nichts. Die Erstausstrahlungen der Kuppelshow mit Inka Bause bleiben weiterhin im Programm. Zuletzt schauten hier um die dreieinhalb Millionen Menschen ab drei Jahren zu, in der Zielgruppe schwankten die Zahlen bei Werten zwischen knapp zehn und rund zwölf Prozent.