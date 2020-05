Anime-Freunde freuts: Neuauflage von «InuYasha» beschlossen

International

Die Serie soll unter der Regie von Teruo Sato laufen. Katsuyuki Sumisawa ist für das Drehbuch verantwortlich.

Freude unter Anime-Fans: Die Seriewird wiederbelebt. Die «InuYasha»-Welt startete zunächst als eine von der Kritik gefeierte Manga-Serie, deren englische Version in den 2000er-Jahren regelmäßig auf der Bestsellerliste derzu finden war. Die Anime-Verfilmung wurde über 11 Jahre lang im Block «Adult Swim» von Cartoon Network ausgestrahlt und näherte sich 200 Episoden. Sie hat auch vier erfolgreiche Spielfilmadaptionen hervorgebracht, aber das Franchise endete 2010.Die in Japan ansässige Filmfirma Sunrise arbeitet nun an dem Revival. Viz Media ist an Bord gekommen, um die digitalen Streaming-Rechte, den elektronischen Durchverkauf und Heimvideos in Nordamerika und Lateinamerika zu übernehmen – TV-Partner, zum Beispiel in Deutschland, sind noch nicht gefunden.Der Zeitplan ist sowieso wackelig; auch in Japan steht wegen Corona Vieles still. Die ursprüngliche Schöpferin des Formats, Rumiko Takahashi, kehrt zurück, um das Charakterdesign zu übernehmen. Die Serie soll unter der Regie von Teruo Sato laufen. Katsuyuki Sumisawa ist für das Drehbuch verantwortlich. Yoshihito Hishinuma ist für das Design der Zeichentrickcharaktere verantwortlich und die Musik stammt von Kaoru Wada.Im Mittelpunkt der neuen Serie stehen die halbdämonischen Zwillinge Towa und Setsuna, die bei einem Waldbrand voneinander getrennt werden. Die Ältere wandert in einen geheimnisvollen Tunnel, der sie ins heutige Japan schickt, wo sie gefunden und aufgezogen wird.