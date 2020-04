Auch «The Batman» leidet unter Corona

Kino-News

Der für Sommer 2021 geplante Kinofilm muss verschoben werden. Das Produktionshaus Warner hat darüber hinaus noch zahlreiche Streifen weiter nach hinten geschoben.

Die Coronakrise macht auch vor Hollywood nicht Halt – die USA sind bekanntlich inzwischen das weltweit am meisten von Infektionen betroffene Land. Große Kinostarts sind abgesagt, gedreht wird auch nicht mehr. Neben den gerade akuten Verschiebungen verzögern sich auch Kinofilme, die eigentlich erst in weiterer Ferne geplant waren. So gab Warner bekannt, dass der Streifenmit Matthew Reeves nicht wie vorgesehen im Juli 2021 anlaufen wird. Neuer Starttermin ist nun der 1. Oktober 2021. Das für November 2020 geplante Biopic «King Richard» (Hauptrolle: Will Smith) muss sogar ein ganzes Jahr warten, soll nun also im November 2021 über die Leinwände flimmern.Das «Sopranos»-Prequel wird seinen Start im Herbst 2020 nicht einhalten, stattdessen am 12. März 2021 starten. «Shazam 2» wird nicht wie angedacht im April 2022 ins Kino kommen, sondern im November 2022. Etwas kürzer ist die Verschiebung eines noch namenslosen Elvis-Films mit Tom Hanks – dieser verspätet sich nur um rund einen Monat und soll nun im November 2021 beginnen. Bei anderen Projekten hoffen die Verleiher, dass die Kinos in den USA eventuell in den kommenden Wochen wieder öffnen.So hält man aktuell noch am Starttermin von(von Christopher Nolan) fest: Der Streifen ist weiter für den 17. Juli geplant. «Wonder Woman 1984» behält seinen Starttermin am 14. August.