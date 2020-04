Beinahe Staffelrekord: «9-1-1» schließt zu «The Voice» auf

US-Quoten

«The Voice] versammelte mit dem Knockout-Beginn knapp 10 Millionen Zuschauer. Das neue [[Bachelor»-Spin-Off «Listen to Your Heart» startete bescheiden.

Nachdem am vergangenen Montag nur Re-Runs ran durften, schickte FOX nun ein brandaktuelles Programm ins Rennen und hatte damit neben NBCs Dauerbrennerriesigen Erfolg. So sicherte sich die 14. Folge der dritten «9-1-1»-Staffel die bisher zweitbeste Reichweite, aus dem zweiten Teil der aktuellen Staffel lief noch keine Episode besser. Insgesamt waren am Montagabend zur besten Sendezeit 7,35 Millionen Zuschauer dabei. Nur die zweite Folge der Staffel versammelte mit 7,48 Millionen knapp noch etwas mehr Fans. Mit einem hervorragenden Rating von 1,5 Prozent machte die Serie sogar «The Voice» in der klassischen Zielgruppe Konkurrenz und lag nur 0,1 Prozentpunkte hinter der Castingshow, die in der vergangenen Woche noch mit 0,5 Prozentpunkten Abstand zum Rest die Primetime dominiert hatte. Beim Gesamtpublikum hatte die NBC-Show dafür klar die Nase vorn und kam zu Beginn sogar über zehn Millionen Zuschauer, Im Schnitt schalteten für die Knockouts starke 9,76 Millionen Interessierte ein.Am späten Abend war FOX bei den 18- bis 49-Jährigen klar am gefragtesten. Dafür sorgte das investigative Special von TMZ zur heiß-diskutierten Serie. Mit exklusiven Interviews und Einblicken schaute man ab 21 Uhr hinter die Kulissen. So blieben immerhin 3,88 Millionen Zuschauer dran. Der Hit war «TMZ Investigates: Tiger King» vor allem bei den klassisch Umworbenen mit einem Rating von 1,1 Prozent., das Anschlussprogramm von NBC, hatte da mit ebenfalls guten 0,9 Prozent das Nachsehen. Hier waren zu später Stunde noch 4,73 Millionen Zuseher dabei. Bei CBS durfte man mit den Gesamtreichweiten vonundsehr zufrieden sein. Die Zuschauerzahl hielt sich nach 7,15 und 6,74 Millionen immerhin bei 6,00 Millionen für das schwächste Glied, «All Rise». «Bull» überzeugte ab 22 Uhr noch einmal 7,29 Millionen Zuschauer. Bei den Jungen war nur «The Neighborhood» mit 1,0 Prozent solide unterwegs. Der Rest schnitt mit Ratings von 0,8 bis 0,6 Prozent ausbaufähig ab.ABC startete am Montagabend das neue Spin-Off. Die Premiere stieß allerdings auf kein großes Interesse bei den Zuschauern. Insgesamt warfen nur 2,97 Millionen Zuseher einen Blick in das neue Format. Beim werberelevanten Publikum war mit 0,7 Prozent ebenfalls noch Luft nach oben. Danach schloss sich die neue Seriemau an und machte mit nur 0,5 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen an. Für den Piloten blieben überschaubare 2,65 Millionen Zuschauer dran. Bei The CW kamenundnur auf 0,96 und 0,63 Millionen Zuschauer. Nach 0,2 Prozent in der Zielgruppe fiel das Rating zu später Stunde auf magere 0,1 Prozent.