Disney+ setzt eine neue Film-Dokuserie gegen Netflix' «Hollywood»

TV-News

Filmfans haben am Mai-Feiertag viel Serienfutter vor sich: Parallel zu Ryan Murphys Miniserie «Hollywood» startet eine Disney+-Dokuserie über ikonische Filmrequisiten.

In der Doku-Serie «The Imagineering Story» blickt der Streamingdienst Disney+ auf die Geschichte der Disney-Themenparks – in einer kommenden Dokuserie stehen dagegen Kinofilme im Mittelpunkt. Genauer gesagt: Denkwürdige Requisiten aus beliebten Filmen, die Teil des riesigen Disney-Filmkatalogs sind. Das Format wurde ursprünglich unter dem Arbeitstitel «Cinema Relics: Iconic Art of the Movies» angekündigt und hat nun einen offiziellen Titel sowie einen Veröffentlichungstermin: Wie Disney+ mitteilt, wird die erste Staffel der Requisiten-Dokuserie am 1. Mai veröffentlicht – und zwar unter dem TitelWas ungewöhnlich ist: «Prop Culture» lässt die übliche Disney+-Vorgehensweise hinter sich und wird nicht etwa im Wochentakt veröffentlicht. Stattdessen werden alle acht Folgen auf einen Schlag zum Abruf bereit gestellt. Jede der Episoden wird sich um einen anderen Film drehen. Im Fokus stehen Requisiten aus «Fluch der Karibik», «Mary Poppins», «Tron», «Nightmare before Christmas», «Falsches Spiel mit Roger Rabbit», «Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia», «Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft» und «Muppet Movie». Filmhistoriker Dan Lanigan moderiert.Kurioserweise hat Disney sich für den Start seiner Filmdoku exakt den Tag ausgesucht, an dem auch Netflix eine filmzentrische Serie veröffentlicht: Am 1. Mai erblickt bekanntlich die neue Ryan-Murphy-Miniseriedas Licht der Streamingwelt. In der von Murphy und Ian Brennan erdachten Miniserie geht es um den Glanz und die Schattenseiten der Goldenen Ära Hollywoods. Zum Cast gehören Darren Criss, Laura Harrier, Samara Weaving, Jim Parsons und Rob Reiner.