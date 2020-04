Schon wieder über 5 Millionen Zuschauer: CBS «Tommy» mausert sich

US-Quoten

Die noch recht junge Polizeiserie «Tommy» hat sich seit ihrem Start im Februar deutlich verbessern können. Die ebenfalls frische Sitcom «Broke» dagegen hat in Woche zwei massiv einbüßen müssen.

In der vergangenen Woche hat die noch recht junge CBS-Polizeiseriedas erste Mal die Fünf-Millionenmarke beim Gesamtpublikum überschritten, auch diesen Donnerstag war das wieder möglich: So betrug die Reichweite ab 22 Uhr gute 5,25 Millionen. Das waren nur 100.000 weniger Zuschauer als vor einer Woche. Das Rating in der werberelevanten Zielgruppe hielt sich stabil bei 0,6 Prozent, gestartet war das Format im Februar mit nur 0,4 Prozent.Die neue Comedymusste im Vorfeld hingegen deutlich Federn lassen: Nachdem der Auftakt über sieben Millionen Zuschauer interessiert hat, waren bei Folge zwei nur noch 5,22 Millionen Amerikaner dabei. Das Rating lag bei 0,7 Prozent, damit gingen 0,2 Prozentpunkte verloren. Ein Re-Run vonhat davor ebenfalls 0,7 Prozent geholt, jedoch bei einer höheren Reichweite (5,59 Millionen).Bei je über sieben Millionen Zusehern verweilten(7,51 Millionen) sowie(7,31 Millionen) bei ABC, bei 1,3 sowie 1,4 Prozent lagen die Zielgruppen-Ratings. Letzteres Ergebnis konnte von keinem anderen Network getoppt werden. Vor einer Woche wurde ABC mit 1,4 Prozent ebenfalls Sieger bei den Umworbenen. Nurkann davon weiterhin nicht Profit schlagen: Die Dramaserie rutschte nach 22 Uhr schon wieder auf 0,6 Prozent ab, auf 2,97 Millionen schrumpfte die Sehbeteiligung.Bei FOX gab es nur um 20 Uhr Neues zu sehen, eine neue Folgeholte 0,6 Prozent als Rating – damit hat sich die Sitcom binnen Wochenfrist minimal um 0,1 Prozentpunkte verschlechtert. 4,07 Millionen Zuseher waren insgesamt dabei und damit fast so viele wie in der Vorwoche. The CW setzte durchgängig auf Wiederholungen,sowiekonnten nicht mehr als 0,1 Prozent der Werberelevanten begeistern.