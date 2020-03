Auch «Köln 50667» reitet die Podcast-Welle

Vermischtes

Die RTLZWEI-Soap aus der rheinischen Domstadt wird als Wochenrückblick, Ausblick und Begleit-Talk dienen.

Die bereits lange Reihe an Podcasts mit Verbindungen zu den klassischen Medien wächst weiter: Nachdem schon zahlreiche Köpfe aus dem linearen Fernsehen ihren eigenen Podcast gestartet haben, startet nun erstmals eine Soap im Reality-Look ihren eigenen Begleit-Podcast: Wie RTLZWEI mitteilt, erhälteinen Podcast zur Serie.erscheint wöchentlich und versteht sich als Anlaufstation zum Mitfiebern, Mitlästern und Mitfühlen.Im immer freitags nach der jüngsten «Köln 50667»-Folge erscheinenden Podcast gibt es eine Zusammenfassung der Geschehnisse in der «Köln 50667»-Sendewoche. Moderiert wird der Podcast von Anika und Benita, die zudem mit Gästen über das Format sprechen und Fans der filmpool-Produktion exklusive News präsentieren.Anika und Benita kommentieren in einem gemeinsamen Statement: "Wir blicken mit den Fans auf die aktuelle Woche und machen den Check, was alles los war. Und wie man weiß, ist bei Köln immer was los! Wir verraten unsere ganz persönlichen Gewinner und Verlierer der Woche - und da könnte es sehr spannend werden, weil wir uns nicht immer ganz einig sind. Außerdem quizzen wir mit den Hörerinnen und Hörern - bei 'Wer hat's gesagt'".