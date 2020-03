Primetime-Check

Wie gefragt war ein weiteres «ARD extra» zur Corona-Krise? Wie viele Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr «Let’s Dance»? Und auf welche Reichweiten gelangte am späteren Abend die «heute-show»?

Die meisten Menschen in der Primetime erreichte am Freitag daszum Coronavirus, das ab 20.15 Uhr 6,48 Millionen Bundesbürger und 17,2 Prozent der TV-Zuschauer informierte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die 30-minütige Sendung mit 1,91 Millionen Interessenten und einer Quote von 17,5 Prozent überdurchschnittlich gefragt. Fürblieben danach noch 5,10 Millionen Zuschauer im Ersten, was mit weiterhin guten 14,4 Prozent bei allen und 8,2 Prozent der Jüngeren einherging. Dieinformierten ab 22.15 Uhr schließlich noch 3,94 Millionen Bundesbürger und überdurchschnittliche 13,2 Prozent.Sehr gefragt war ab 20.15 Uhrim ZDF, der zum Start in die Primetime 6,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren begeisterte. Für den Krimi bedeutete dies die höchste Reichweite seit einigen Jahren. Kein Wunder, dass sich auch die Marktanteile auf gute 16,7 Prozent bei allen und solide 5,8 Prozent der Jüngeren beliefen.verlor eine Stunde später auf 5,04 Millionen Zuschauer und weiterhin gute 14,3 Prozent, bevor dasab 22 Uhr 4,62 Millionen Bundesbürger informierte. Ein Hit bei Jung und Alt war am späten Abend schließlich noch die, die auf sehr starke Marktanteile von 18,4 Prozent bei allen und 16,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen gelangte. Insgesamt verfolgten die Satire-Sendung 5,06 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und damit so viele wie nie zuvor (wir berichteten ).RTL setztein dieser Woche wegen der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus ohne Publikum im Saal fort, dafür aber mit zahlreichen Zuschauern vor den Fernsehern. Insgesamt verfolgten die neuste Live-Ausgabe des Tanz-Wettbewerbs 4,91 Millionen Showfans ab drei Jahren, was schon bei allen mit starken 16,5 Prozent Marktanteil einherging. Bei den Jüngeren sicherte sich das Format angesichts von 1,97 Millionen Zuschauern und 21,8 Prozent sogar die Primetime-Führung. Zufrieden sein darf auch Sat.1, das mit einer weiteren Wiederholung vonauf gute 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gelangte. Insgesamt sahen den abendfüllenden Film hingegen 1,45 Millionen Zuschauer und leicht unterdurchschnittliche 4,5 Prozent. Ordentliche Werte sicherte sich RTLZWEI, das mit dem Thrillersolide fünf Prozent der Umworbenen bei 1,24 Millionen Gesamtzuschauern zählte. Insgesamt ergaben sich sogar gute 3,6 Prozent Marktanteil.Auf den 2014 produzierten US-Filmvertraute in der Zwischenzeit ProSieben, was für 1,58 Millionen Zuschauer und schwache 7,7 Prozent der Jüngeren einen Grund zum Einschalten darstellte. Insgesamt lief es für ProSieben-Verhältnisse angesichts von 4,6 Prozent hingegen überdurchschnittlich. Kabel Eins startete in den Abend mit einer Doppelfolge von, die auf schwache Marktanteile von 3,5 Prozent und 4,3 Prozent beim jungen Publikum gelangte. Bei allen standen 0,89 Millionen und 1,08 Millionen Zuschauer sowie bestenfalls 3,1 Prozent zu Buche.brachte es ab 22.15 Uhr noch auf 0,76 Millionen Gesamtzuschauer und miese drei Prozent der Werberelevanten. Damit lief es für die «Navy CIS»-Serien etwas besser als fürbei VOX, das in der Primetime bei drei Prozent beim jungen Publikum herumkrebste. Insgesamt verfolgten die vier Folgen der Krimiserie bis zu 0,79 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was die Gesamtmarktanteile zwischen miesen zwei Prozent und kaum besseren 2,9 Prozent pendeln ließ.