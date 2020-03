Diese Serien machen Corona-Pause

US-Fernsehen

Hollywood reagiert auf die internationale Corona-Pandemie. Zahlreiche Fernsehserien gehen in eine Pause.

Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson haben sich in Australien positiv auf den Corona-Virus testen lassen. Hanks produzierte Down Under einen neuen Warner Bros.-Spielfilm, dessen Produktion allerdings sofort eingestellt wurde. Während sich das Virus weltweit ausbreitet, wollen die Verantwortlichen in Hollywood den Schaden klein halten. Diese Produktionen machen deshalb Pause.Seit Donnerstag, 12. März, ist die Produktion für mindestens zwei Wochen ausgesetzt. Der Bürgermeister Garcetti schlug vor, dass sich nicht mehr als 50 Personen versammeln sollen. Laut dem Produktionsbüro wurden schon 21 der 25 geplanten Folgen der 16. Staffel abgedreht.Fremantle kündige an, dass die Produktionen der erfolgreichen Daytime-Shows eingestellt wurden, um das Risiko der Verbreitung zu reduzieren. Eine Spielshow ohne Kandidaten aus dem Publikum verfälsche das Konzept.Für diese beiden Fremantle-Shows wurde das Publikum vorerst ausgeladen. „Aufgrund der anhaltenden globalen Situation rund um Covid-19 haben wir eng mit unseren Produktionsteams und Network-Partnern zusammengearbeitet, um Maßnahmen zu ergreifen, die dazu beitragen, das Risiko der Verbreitung gegenüber unseren Darstellern, unserer Crew und unserem Live-Publikum zu minimieren“, so die Produktionsfirma.Das verantwortliche Unternehmen hat die Produktion für zwei Wochen unterbrochen. Die gesamte Crew sei auf Corona-Viren überprüft worden, bislang ist allerdings niemand positiv getestet worden. „In Zusammenarbeit mit unseren engagierten Partner bei Apple sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es klug wäre, eine zweiwöchige Pause einzulegen, um die Situation zu beurteilen und die Sicherheit der unglaublichen Menschen zu gewährleisten, die diese Serie machen“, sagte der Gründer von Media Res Michael Ellenberg.Die HBO-Late-Night-Show mit Bill Maher verzichtet auf ihr Studiopublikum.Nachdem ein Mitglied auf Corona anschlug, wurde die Produktion vorerst vollständig beendet.Skydance Television stoppte die Dreharbeiten an der letzten Staffel der Netflix-Serie.Die Produktion, die eigentlich Ende März auf den Fidschi-Inseln starten sollte, wurde auf unbestimmte Zeit pausiert.Das weltweite Rennen um die Welt wurde gestoppt und wird vermutlich erst nach einer vollständigen Einstellung der Pandemie fortgeführt.Laut Insider-Informationen wurden die Dreharbeiten vorüber eingestellt.Die Dreharbeiten der vierten Staffel sind unterbrochen.Derzeit wurden 16 Folgen der vierten Staffel ausgestrahlt. Die Produktion wurde vorerst eingestellt.Orlando Bloom gab bekannt, dass die Produktion der zweiten Staffel, die in Budapest stattfindet, eingestellt wurde. Er wurde von den Verantwortlichen von Amazon zurück in die Vereinigten Staaten von Amerika geschickt.Zuvor war geplant, die Shows ohne Publikum zu drehen. Jetzt ist von einer Pause die Rede.Die Aufzeichnungen wurden unterbrochen, man möchte am Montag, den 30. März, zurückkehren.Die Produktion der Talkshow wurde „auf unbestimmte Zeit“ ausgesetzt.Laut Quellen hat die The CW-Serie die Produktion eingestellt.