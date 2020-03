«Chernobyl»-Schöpfer schreibt «The Last of Us»

US-Fernsehen

Beim Pay-TV-Sender HBO ist nun die Serienadaption des Playstation-Spiels «The Last of Us» in Entwicklung.

Craig Mazin, der Schöpfer der HBO- und Sky-Serie «Chernobyl», schreibt und produziert eine neue Serie. Dies ist eine Adaption des Playstation-Spiels «The Last of Us», die er zusammen mit Neil Druckmann, dem Autor des Games umsetzt. Carolyn Strauss, Evan Wells und Naughty Dog werden die Produktion leiten, Sony Pictures Television arbeitet mit PlayStation Productions zusammen.„Neil Druckmann ist ohne Frage der beste Geschichtenerzähler, der im Videospielmedium arbeitet, und «The Last of Us» ist sein Meisterwerk“, so Mazin. „Die Chance zu bekommen, dieses atemberaubende Kunstwerk zu adaptieren, ist seit Jahren ein Traum von mir, und ich fühle mich so geehrt, dies in Partnerschaft mit Neil zu tun.“«The Last of Us», entwickelt von Naughty Dog, spielt 20 Jahre nach der Zerstörung der modernen Zivilisation. Der Überlebende Joe wird angeheuert, um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Was als kleiner Job beginnt, wird zu einer brutalen Reise quer durch die Vereinigten Staaten.