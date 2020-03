Köpfe

Schulz soll beim Streamingdienst für Marketing und Priorisierung zuständig sein.

Amazon Prime Video rüstet in Deutschland auf. Eineinhalb Jahre bevor der Dienst Champions-League-Topspiele anbieten kann (Rechtevertrag startet im Herbst 2021), hat man sich die Dienste einer ehemaligen Sky-Führungskraft gesichert, wie kress am Montagmorgen berichtet. Programmstratege Peter Schulz soll seit März 2020 für Amazon tätig sein.Schulz, der jahrelang für Sky Koordinierung der Drittsender übernahm und Mitte 2018 von Bord ging, soll bei Amazon in Deutschland Marketing-Roadmap und Marketing-Strategie verantworten. Anders gesagt: Er soll den Deutschen erklären, dass Amazon Prime die Champions League zeigt und darüber hinaus Top-Serien wie «Der Herr der Ringe» produziert.Somit gehört es auch zu Schulz‘ neuen Aufgaben, die Amazon-Angebote entsprechend zu priorisieren.