Rebecca Breeds wird «Clarice»-Hauptdarstellerin

US-Fernsehen

Die Schauspielerin aus «Pretty Little Liars» folgt somit Jodie Foster und Julianne Morre, die die Rolle ebenfalls übernahmen.

Wie das Fachblatt „Variety“ erfahren hat, macht CBS Rebecca Breeds zur Hauptdarstellerin der neuen «Clarice»-Serie. Das Format handelt von der FBI-Agentin Clarice Starling, die nach den Ereignissen von «Das Schweigen der Lämmer» auf die Jagd nach neuen Serienmördern geht, gleichzeitig muss sie sich in der politischen Welt von Washington D.C. durchschlagen.Das Projekt bekam im Januar 2020 beim TV-Sender CBS grünes Licht. Damit ist Rebecca Breeds bereits die dritte Schauspielerin, die Starling verkörpert. Zunächst übernahm Jodie Foster für «Das Schweigen der Lämmer» die Rolle, danach übernahm Julianne Moore für «Hannibal» diesen Part. Foster gewann den Oscar als beste Schauspielerin für ihre Leistung.Breeds spielte in der australischen Serie «Home and Away» mit, ehe sie in den Vereinigten Staaten von Amerika bei «Pretty Little Liars» und «The Originals» mitwirkte. Zu ihren jüngsten Verpflichtungen gehörten die Serien «The Code» und «The Brave». «Clarice» kommt von den Autoren und Produzenten Alex Kutzman und Jenny Lumet. Kurtzman hat einen Exklusivvertrag bei den CBS Television Studios für fünf Jahre unterschrieben. Neben den CBS Television Studios ist auch MGM als Studio beteiligt.