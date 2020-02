HBO Max ordert «The Big Shot»

US-Fernsehen

In der neuen Show treten verschiedene Kandidaten in Sachen Unternehmensführung an.

Der Streamingdienst von WarnerMedia, HBO Max , arbeitet an einem neuen Reality-Wettbewerb, bei dem aufstrebende Unternehmen um die Chance kämpfen, einen Platz in der Führungsmannschaft von Bethenny Frankels Lifestyle-Marke Skinnygirl zu erhalten. Das Konzept erinnert stark an die NBC-Show «The Apprentice», die früher vom derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump moderiert wurde.HBO Max hat schon acht halbstündige Episoden von «The Big Show With Bethenny» bestellt. MGM Television, B Real Productions und Big Fish Entertainment stellen die Sendung her, Mark Burnett, Barry Poznick, Dan Cesareo und Lucilla D’Agostino sind als ausführende Produzenten verpflichtet worden. Bethenny Frankel war Jahre lang in «The Real Housewives of New York City» zu sehen, zudem wirkte sie bei der «Höhle der Löwen»-Schwestershow «Shark Tank» (ABC) mit.„Abgesehen von der Mutterrolle ist das, was mich wirklich als Mensch definiert, eine angetriebene, leidenschaftliche und hart arbeitende Frau, die entschlossen ist, das Unmögliche möglich zu machen“, teilte Frankel mit. Frankel unterzeichnete vor elf Monaten einen Vertrag mit MGM Television und Burnett, um neue Projekte zu entwickeln. „Ich lernte Bethenny zum ersten Mal kennen, als ich sie in die erste Staffel von «The Real Housewives of New York City» brachte und sie mich immer sowohl beeindruckt als auch unterhalten hatte“, sagte Jennifer O’Connell, die für nicht-fiktionale Inhalte bei HBO Max verantwortlich ist.