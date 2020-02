Sat.1 wird «Senil Daneben»

TV-News

Der Sender feiert den Geburtstag von Hugo Egon Balder mit seiner Spezial-Ausgabe von «Genial Daneben».

Hugo Egon Balder wird 70 Jahre alt – und Sat.1 feiert mit. Wie der Sender dem Portalbestätigt hat, wird noch im Februar eine große Sondersendung vonunter dem Namenin Köln produziert. Der Titel sei dabei die Idee des Moderators selbst gewesen.Zahlreiche Fragezeichen zur Show gibt es noch: Weder die Gäste noch der genaue Sendetermin stehen fest. Bekannt ist nur, dass Balder am 22. März 70 Jahre alt wird. Der 22. März ist ein Sonntag, an diesem Abend ist in Sat.1 «The Voice Kids» geplant. Vermutlich wird die Show also kurz davor oder danach ausgestrahlt.Balder hat übrigens auch sonst viel zu tun: Ungeachtet dessen, dass sein vorabendliches «Genial Daneben – Das Quiz» ab kommender Woche erst einmal pausiert und um 19 Uhr Platz für «Big Brother» macht, werden noch fleißig neue Folgen der Sendung hergestellt.