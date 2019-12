Primetime-Check

Kam RTL mit «Der König der Löwen» auf hohe Zahlen? Wie lief es für Kabel Eins und sein Otto-Doppel?

Tagesmarktanteile der Vollprogramme Ab drei Jahren: 52,7%

14-49: 55,2%

Den Tagessieg sicherte sich Das Erste mit dem: 6,86 Millionen Krimifans schauten rein, das entsprach bemerkenswerten 20,9 Prozent Marktanteil. 1,21 Millionen Jüngere führten zudem zu ebenfalls äußerst beachtlichen 12,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Ab 21.45 Uhr schlossmit 3,17 Millionen Interessenten an, darunter befanden sich 0,39 Millionen Jüngere. Gute 12,1 Prozent bei allen standen mauen 4,8 Prozent bei den Jüngeren gegenüber.bescherte dem ZDF indes 4,25 Millionen Interessenten, das glich zur besten Sendezeit passablen 13,0 Prozent. 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für akzeptable 5,3 Prozent. Daskam danach auf gute 13,8 und sehr gute 6,9 Prozent.sank danach auf 11,3 und 4,1 Prozent. 2,50 Millionen Krimifans insgesamt schauten rein, davon waren 0,29 Millionen Teil des jungen Publikums.Sat.1 erreichte mit der Agatha-Christie-Adaptionwiederum 2,41 Millionen Krimifans. 1,16 Millionen der Zuschauerinnen und Zuschauer waren im umworbenen Alter. Damit kamen sehr gute 7,6 Prozent insgesamt und starke 12,4 Prozent bei den Umworbenen zusammen.folgte mit mäßigen 5,1 Prozent insgesamt und akzeptablen 7,3 Prozent bei den Werberelevanten. 0,90 Millionen Actionfans schauten zu, davon waren 0,43 Millionen im umworbenen Alter. ProSieben eröffnete den Abend mit dem Drama, das 2,23 Millionen Filmfans erreichte, darunter befanden sich 1,17 Millionen Jüngere. Sehr starke 7,1 Prozent insgesamt standen auf der Uhr, bei den Umworbenen wurden sehr gute 12,4 Prozent generiert.schloss mit 0,76 Millionen Sci-Fi-Fans insgesamt und 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen an. Die Marktanteile beliefen sich auf gute 4,7 sowie maue 7,6 Prozent.RTL setzte auf ein Animationsfilm-Doppel: Zuerst erreichte1,90 Millionen Trickfans, darunter befanden sich 1,07 Millionen Umworbene. Das mündete in maue 5,9 Prozent Marktanteil bei allen und akzeptable 11,2 Prozent in der Zielgruppe. Danach kamauf 1,55 Millionen Fernsehende ab drei Jahren und 0,90 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile lagen bei mäßigen 6,9 und guten 12,6 Prozent.kämpfte sich bei RTLZWEI zu 1,32 Millionen Filmfans, im Aufschluss ballerte sichzu 1,24 Millionen. Der Marktanteil bei den Werberelevanten lag bei passablen 5,0 und tollen 6,7 Prozent. Diehingegen erreichte 1,06 Millionen Neugierige. VOX erzielte mit dem Format mäßige 6,1 Prozent bei den Umworbenen. Kabel Eins startete mitin den Abend. 0,65 Millionen Filmfans schauten rein, danach erreichte0,66 Millionen. Die Zielgruppenquote lag bei mageren 3,3 Prozent und bei akzeptablen 4,8 Prozent.