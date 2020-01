Große Show am Sonntagabend

Film-Check

Am Sonntagabend bietet Sat.1 Hugh Jackman die große Bühne. RTL setzt mit dem Science-Fiction-Film «Valerian» dagegen und ProSieben schmeißt Dwayne "The Rock" Johnson mit «San Andreas» ins Rennen.

«The Greatest Showman», Sat.1, 20.15 Uhr

«Valerian - Die Stadt der tausend Planeten», RTL, 20.15 Uhr

«San Andreas», ProSieben, 20.15 Uhr

Mitreißende Filmbiografie mit Hugh Jackman: Als der Familienvater P.T. Barnum plötzlich arbeitslos wird, gründet er ein Kuriositätenkabinett mit allerhand außergewöhnlichen Gestalten und legt so das Fundament für das moderne Showbusiness. Der finanzielle Erfolg gibt dem Visionär Recht, doch er möchte auch gesellschaftliche Akzeptanz erfahren. Deshalb zählt Barnum auf die Unterstützung von Theatermacher Phillip Carlyle, um in der Szene Fuß zu fassen. Doch das Business ist hart. Den ausführlichen Artikel zum Film finden Sie hier! Im 28. Jahrhundert leben in der Supermetropole Alpha zahlreiche Bewohner, welche aus der gesamten Galaxis stammen. Das friedliche Stadtleben wird empfindlich gestört, als verdeckte Drahtzieher Angst und Hass schüren. Dabei wird vermutet, dass zuerst Alpha ins Chaos gestürzt werden soll und danach das gesamte Universum anvisiert wird. Die Spezialagenten Valerian und Laureline werden darauf angesetzt, die dunklen Mächte ausfindig zu machen und sie auszuschalten. Den ausführlichen Artikel zum Film finden Sie hier! Ein schweres Erdbeben zerstört den gigantischen Hoover-Staudamm und Experten finden heraus, dass dies erst der Anfang einer Reihe von katastrophalen Erschütterungen in Kalifornien sein wird. Das muskelbepackte Fliegerass Ray Gaines (Dwayne Johnson) wird zum Rettungseinsatz ins Katastrophengebiet beordert, als die Erde tatsächlich erneut in ungeahnte Ausmaßen in Wallung gerät und San Francisco in Schutt und Asche legt. Gaines muss in dem apokalyptischen Scenario über sich hinauswachsen, denn auch seine Tochter wurde von der Naturkatastrophe nicht verschont... Den ausführlichen Artikel zum Film finden Sie hier! In einem engen Rennen setzt sich am Ende Hugh Jackmans Performance als «Greatest Showman» durch. Der Golden-Globe-prämierte Musikfilm bietet ein Mitreißendes Fernseherlebnis. Da hat Luc Bessons Umsetzung der Science-Fiction-Comic-Serie «Valerian» das Nachsehen und auch Dwayne “The Rock” Johnson muss ich mit seinem Actiongewitter geschlagen geben.