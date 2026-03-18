Hulu verlängert «Paradise» um eine dritte Staffel

US-Fernsehen

Noch vor dem Finale von Staffel zwei gibt es grünes Licht. Die Dreharbeiten können beginnen.

Hulu setzt weiter auf: Die Serie von Dan Fogelman wurde offiziell um eine dritte Staffel verlängert. Die Entscheidung fällt noch vor dem Finale der zweiten Staffel, das am 30. März 2026 auf der Streamingplattform erscheint  ein deutliches Signal für das Vertrauen in das Format. Auch die Zahlen sprechen für sich: Laut Hulu wurde die zweite Staffel bislang über 30 Millionen Stunden gestreamt. Gleichzeitig profitierte auch die erste Staffel vom neuen Interesse und legte seit dem Start der zweiten Season noch einmal um rund 25 Millionen Stunden zu. Damit entwickelt sich «Paradise» zunehmend zu einem der stärkeren Titel im Portfolio des Dienstes.Im Mittelpunkt der Serie steht weiterhin Xavier, gespielt von Sterling K. Brown, der in der zweiten Staffel außerhalb des Bunkers nach Teri sucht und dabei erfährt, wie sich die Welt nach einem einschneidenden Ereignis verändert hat. Parallel geraten innerhalb der abgeschotteten Stadt Paradise die gesellschaftlichen Strukturen ins Wanken, während neue Geheimnisse über die Ursprünge der Gemeinschaft ans Licht kommen.Zum Ensemble gehören neben Brown unter anderem Julianne Nicholson, Sarah Shahi und Nicole Brydon Bloom. In wiederkehrenden Rollen sind zudem James Marsden und Shailene Woodley zu sehen. Hinter den Kulissen bleibt Dan Fogelman als Showrunner und Executive Producer an Bord. Seit ihrem Start wird die Serie sowohl von Kritikern als auch vom Publikum positiv aufgenommen. Die erste Staffel erhielt unter anderem mehrere Emmy-Nominierungen, darunter für die beste Dramaserie sowie für Darstellerleistungen. Sterling K. Brown konnte darüber hinaus Auszeichnungen wie den NAACP Image Award gewinnen.