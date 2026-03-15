CNN schickt Eva Longoria auf kulinarische Reise durch Frankreich

US-Fernsehen

Mit «Eva Longoria: Searching for France» startet im April ein neues Kapitel der erfolgreichen «Searching For»-Doku-Reihe.

CNN setzt seine erfolgreiche Food- und Reise-Dokumentationsreihe fort und startet am Sonntag, 12. April 2026, um 21.00 Uhr die Serie. Insgesamt umfasst das Format acht Episoden, von denen jeweils zwei pro Sonntag ausgestrahlt werden. Die Folgen stehen für Abonnenten anschließend auch im Streamingangebot von CNN zur Verfügung.In der Serie reist Schauspielerin und Produzentin Eva Longoria durch verschiedene Regionen Frankreichs, um die Ursprünge der französischen Küche zu erkunden. Dabei trifft sie auf Köche, Produzenten und Familienbetriebe, die die kulinarische Tradition des Landes bewahren und zugleich weiterentwickeln. Longoria beschäftigt sich mit der Frage, wie Frankreich zum weltweiten Maßstab für gehobene Gastronomie wurde.Die Reise führt unter anderem nach Paris, in die Provence, ins Elsass, nach Burgund, in die Bretagne und nach Bordeaux. Dort probiert Longoria klassische Gerichte wie Bouillabaisse, Boeuf Bourguignon oder regionale Spezialitäten aus Meeresfrüchten. In zwei besonderen Episoden kehrt sie nach Paris zurück, um sich der Kunst der Patisserie zu widmen und die internationale Bedeutung der französischen Küche nachzuzeichnen.Produziert wird die Serie von Longorias Produktionsfirma Hyphenate Media Group in Zusammenarbeit mit Dragonfly. Neben Longoria fungieren unter anderem Cris Abrego, Rachelle Mendez und Shauna Minoprio als Executive Producer. Letztere übernimmt zugleich die Rolle der Showrunnerin.Frankreich hat die Art und Weise geprägt, wie die Welt mit gehobener Küche umgeht, und sein Engagement für Handwerkskunst, gepaart mit einem unermüdlichen Innovationsgeist, hat seine Küche an der Spitze der modernen Gastronomie gehalten, so Longoria. Mit «Searching for France» hatten wir die Gelegenheit, Zeit mit den Köchen, Handwerkern und Familien zu verbringen, die dieses außergewöhnliche Erbe bewahren und weiterentwickeln. Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit CNN fortzusetzen, um das kulinarische Erbe Frankreichs in seiner ganzen Bandbreite zu erkunden und dem Publikum einen Einblick in die Geschichte und Vision zu geben, die das Verständnis der Welt für Geschmack prägen.