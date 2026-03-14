Blair Underwood geht zu «Doc»

US-Fernsehen

Der US-Sender Fox verstärkt die Besetzung seines Medizin-Dramas «Doc» mit Schauspieler Blair Underwood.

Das Fox-Dramabekommt prominenten Zuwachs: Blair Underwood wird in der dritten Staffel der Serie eine Hauptrolle übernehmen. Der Schauspieler wird zunächst im Finale der zweiten Staffel als Gast auftreten, das am 14. April ausgestrahlt wird. Anschließend soll seine Figur Dr. Ben Grant dauerhaft Teil des Hauptcasts werden.Dr. Ben Grant wird als herausragender Trauma- und Herz-Thorax-Chirurg beschrieben, dessen Selbstbewusstsein mit seinem Talent Schritt hält. Der brillante Arzt ist es gewohnt, der klügste Kopf im Raum zu sein  bis er auf Dr. Amy Larsen trifft. Zwischen beiden prallen unterschiedliche medizinische Ansätze und starke Persönlichkeiten aufeinander, was zu Konflikten, aber auch zu einer ungewöhnlichen Dynamik im OP führen dürfte. Amy Larsen wird weiterhin von Molly Parker gespielt.Die Serie basiert auf der italienischen Erfolgsproduktion «Doc  Nelle tue mani». Im Mittelpunkt steht Dr. Amy Larsen, die nach einem Autounfall acht Jahre ihres Gedächtnisses verloren hat und versucht, ihr Leben und ihre Karriere neu aufzubauen. Produziert wird die Serie von Sony Pictures Television und Fox Entertainment, als Showrunner fungieren Barbie Kligman und Hank Steinberg.Neben Parker gehörten in der zweiten Staffel unter anderem Omar Metwally, Amirah Vann, Jon Ecker, Anya Banerjee, Patrick Walker, Charlotte Fountain-Jardim und Felicity Huffman zum Ensemble. Scott Wolf trat zudem wiederkehrend als Gastdarsteller auf. Blair Underwood ist seit Jahrzehnten in Film und Fernsehen präsent. Zu seinen jüngeren Serienauftritten zählen Rollen in «Elsbeth», «Three Women», «Impeachment: American Crime Story» sowie «Self Made». Bekannt wurde er unter anderem durch Serien wie «Quantico», «Dirty Sexy Money» und «L.A. Law».