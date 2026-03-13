Netflix bestätigt Fortsetzung von «KPop Demon Hunters»

Der Streamingdienst Netflix und Sony Pictures Animation haben offiziell eine Fortsetzung des Animationshits «KPop Demon Hunters» angekündigt. Das Sequel befindet sich bereits in Entwicklung und soll nach aktuellen Planungen im Jahr 2029 erscheinen. Regie führen erneut Maggie Kang und Chris Appelhans, die auch wieder am Drehbuch arbeiten werden.
Die Fortsetzung markiert zugleich den Beginn eines neuen mehrjährigen Exklusivvertrags zwischen Kang, Appelhans und Netflix im Animationsbereich. Details zur Handlung des zweiten Films wurden bislang noch nicht veröffentlicht. Klar ist jedoch, dass die Geschichte rund um die K-Pop-Gruppe Huntr/x fortgesetzt wird.
Der erste Film erzählte von den Popstars Rumi, Mira und Zoey, die neben ihrer Musikkarriere ein geheimes Doppelleben führen: Als Dämonenjägerinnen beschützen sie ihre Fans vor übernatürlichen Bedrohungen. Dabei müssen sie sich unter anderem einer rivalisierenden Boyband stellen, die sich als Dämonen entpuppt. Laut Regisseur Chris Appelhans sei man gespannt darauf, die Figuren weiterzuentwickeln und neue Kapitel ihrer Geschichte zu erzählen.
Mit «KPop Demon Hunters» haben Maggie und Chris nicht nur das Publikum erreicht, sondern auch eine weltweite Fangemeinde entfacht, die Sprachen, Generationen und Genres überschreitet, sagte Bela Bajaria, Chief Content Officer bei Netflix. Wir sind unglaublich stolz darauf, unsere Partnerschaft mit ihnen zu vertiefen und gemeinsam mit unseren Partnern bei Sony Pictures Animation dieses Universum auf eine Weise aufzubauen, die Fans auf der ganzen Welt überraschen und begeistern wird.
Kristine Belson und Damien de Froberville, die Präsidenten von Sony Pictures Animations, fügten hinzu: Die Förderung der mutigen kreativen Visionen unserer Filmemacher steht im Mittelpunkt unserer Arbeit bei Sony Pictures Animation. Maggie und Chris haben ihre unglaublich einzigartigen Perspektiven in diesen Film eingebracht und eine Geschichte erzählt, die das Publikum auf der ganzen Welt begeistert hat. Wir freuen uns sehr darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihre Vision im nächsten Kapitel weiter auszubauen.
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