Lifetime kündigt zwei neue True-Crime-Filme an

US-Fernsehen

Der US-Sender setzt seine Reihe «Ripped from the Headlines» im Frühjahr mit zwei neuen Filmen fort.

Lifetime hat zwei neue Filme aus seiner True-Crime-Reihe Ripped from the Headlines angekündigt. Beide Produktionen basieren auf realen Ereignissen und werden im Frühjahr ausgestrahlt. Den Auftakt machtam Samstag, den 4. April, gefolgt von «Kidnapped in Her Own Home: The Martha Carelli Story» am 2. Mai.Im Mittelpunkt des ersten Films steht ein Ehepaar aus Illinois, das 2017 von einem maskierten Bewaffneten aus seinem Haus entführt wurde. Nancy Travis («Last Man Standing») spielt Connie Van Oosten, während Mike Pniewski («Madam Secretary») ihren Ehemann Larry verkörpert. Die beiden werden in einem versteckten unterirdischen Bunker gefangen gehalten, während ihr Entführer versucht, ihr Vermögen zu erpressen. Bei einem angespannten Bankbesuch gelingt es Connie schließlich, heimlich die Behörden zu alarmieren  und damit eine groß angelegte Suche auszulösen.Der zweite Filmbasiert auf der Sachbuchgeschichte The Painters Wife von Ann Rule. Darin spielt Stana Katic («Castle») eine Frau, deren Leben aus den Fugen gerät, als ein entflohener Strafgefangener sie in ihrem eigenen Haus als Geisel nimmt. Der Täter zwingt sie, sein Fluchtfahrzeug zu steuern, während sich zwischen beiden ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel entwickelt. Während der Fahrt versucht die Protagonistin, unauffällig Hinweise zu hinterlassen, die Ermittler zu ihr führen könnten.Beide Filme wurden von Conor Allyn und Benjamin Anderson geschrieben und produziert, die bereits mehrere Lifetime-Adaptionen von Ann-Rule-Geschichten umgesetzt haben. «Rescued by Faith: The Connie and Larry Van Oosten Story» wurde von Lee Gabiana inszeniert, während bei «Kidnapped in Her Own Home: The Martha Carelli Story» Traci Hays Regie führt. Produziert werden die Filme von Best on Best für Lifetime.