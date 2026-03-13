Tommy Lee Jones stößt zu Staffel zwei von «The Lowdown»

US-Fernsehen

Der Oscarpreisträger übernimmt eine Rolle in der zweiten Staffel der FX-Serie.

FX baut den Cast seiner Serieweiter aus. Wie der Sender bekanntgab, wird Oscarpreisträger Tommy Lee Jones in der zweiten Staffel der Produktion zu sehen sein. Der Schauspieler stößt damit zu Hauptdarsteller Ethan Hawke sowie zur bereits bestätigten Betty Gilpin. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel sollen im Frühjahr in Tulsa beginnen.Die Serie stammt von «Reservation Dogs»-Schöpfer Sterlin Harjo und kombiniert Elemente aus Western und Noir. Im Mittelpunkt steht der Bürgerjournalist Lee Raybon, gespielt von Ethan Hawke. Raybon bezeichnet sich selbst als Truthstorian aus Tulsa und gerät mit seiner kompromisslosen Suche nach der Wahrheit immer wieder in gefährliche Situationen, während er Korruption und dunkle Geheimnisse der Stadt aufdeckt.In der ersten Staffel untersucht Raybon den Einfluss der mächtigen Familie Washberg. Nachdem er eine Enthüllungsgeschichte über die Familie veröffentlicht hat, stirbt deren Mitglied Dale Washberg unter verdächtigen Umständen. Raybon beginnt daraufhin, Hinweisen nachzugehen, die auf ein größeres Komplott hindeuten. Neben Hawke waren in der ersten Staffel unter anderem Keith David zu sehen, während Gastauftritte von Schauspielern wie Kyle MacLachlan, Jeanne Tripplehorn, Tim Blake Nelson, Peter Dinklage und dem verstorbenen Graham Greene zu sehen waren.Tommy Lee Jones zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Charakterdarstellern Hollywoods. Für seine Rolle als U.S. Marshal Sam Gerard im Film «The Fugitive» gewann er 1994 den Oscar als bester Nebendarsteller. Zudem wurde er mehrfach für den Academy Award nominiert, unter anderem für «JFK», «In the Valley of Elah» sowie «Lincoln». Neben zahlreichen Filmrollen arbeitete Jones auch als Regisseur und Produzent und wurde unter anderem für seine Arbeit an «The Executioners Song» mit einem Emmy ausgezeichnet. «The Lowdown» wird von Sterlin Harjo gemeinsam mit Garrett Basch, Ethan Hawke, Ryan Hawke, Duffy Boudreau und Scott Teems produziert. Die Serie entsteht bei FX Productions, während die Episoden parallel beim Streamingdienst Hulu verfügbar sind. Die komplette erste Staffel ist derzeit bereits auf Hulu abrufbar.