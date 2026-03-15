US-Fernsehen

Netflix zeigt Teaser zur Actionserie «Man on Fire»

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Mit Yahya Abdul-Mateen II in der Hauptrolle bringt Netflix Ende April eine Serienadaption der bekannten Thrillerreihe.

Netflix hat einen ersten Teaser zur neuen Actionserie «Man on Fire» veröffentlicht. Die Serie startet weltweit am 30. April 2026 auf der Streamingplattform und umfasst insgesamt sieben Episoden. In der Hauptrolle ist Emmy-Preisträger Yahya Abdul-Mateen II zu sehen. Als Showrunner und Autor fungiert Kyle Killen, der zuvor unter anderem an Serien wie «Halo», «Awake» und «Lone Star» gearbeitet hat. Produziert wird die Serie von New Regency Productions und Chernin Entertainment. Steven Caple Jr. («Creed II», «Transformers: Rise of the Beasts») inszeniert die ersten beiden Episoden.

Abdul-Mateen übernimmt die Rolle von John Creasy, einem ehemaligen Elite-Söldner der Special Forces. Nachdem er jahrelang extremen Situationen ausgesetzt war, leidet Creasy unter schweren posttraumatischen Belastungsstörungen. Er versucht, sein Leben neu zu ordnen und einen Weg zur persönlichen Erlösung zu finden. Doch bevor ihm das gelingt, wird er erneut in eine gefährliche Situation hineingezogen und muss wieder kämpfen.

Die Serie basiert auf der Romanreihe von A.J. Quinnell, deren bekannteste Verfilmung bereits 2004 mit Denzel Washington in der Hauptrolle erschien. Neben Abdul-Mateen gehören unter anderem Billie Boullet, Bobby Cannavale, Alice Braga, Scoot McNairy und Paul Ben-Victor zum Ensemble.



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