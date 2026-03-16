AMC verlängert «The Audacity» noch vor Serienstart

US-Fernsehen

Das Silicon-Valley-Drama von Jonathan Glatzer erhält eine zweite Staffel, bevor die erste überhaupt Premiere feiert.

AMC Networks hat dem neuen Dramabereits vor der Weltpremiere eine zweite Staffel bestellt. Die Serie von Jonathan Glatzer («Better Call Saul», «Succession», «Bad Sisters») wird am 12. April 2026 auf AMC und dem Streamingdienst AMC+ starten. Die erste Staffel umfasst acht Episoden, ebenso wie die bereits bestätigte zweite Staffel.Die Serie spielt im Umfeld des Silicon Valley und wirft einen satirischen Blick auf die Welt der Tech-Eliten. Im Zentrum steht ein ehrgeiziger CEO eines Datenanalyse-Unternehmens, der versucht, aus Informationen und Einfluss möglichst viel Macht und Profit zu schlagen. Dabei prallen milliardenschwere Investoren, selbsternannte Tech-Visionäre, Biohacking-Enthusiasten und einflussreiche KI-Labore aufeinander.Die Hauptrolle übernimmt Billy Magnussen. Zum Ensemble gehören außerdem Sarah Goldberg, Zach Galifianakis, Lucy Punch, Simon Helberg, Rob Corddry, Meaghan Rath und Paul Adelstein. Regisseurin Lucy Forbes («This Is Going To Hurt», «Eric») inszenierte die ersten beiden Episoden der ersten Staffel. Produziert wird «The Audacity» von AMC Studios. Neben Glatzer fungiert auch Gina Mingacci («Killing Eve») als Executive Producerin. Laut AMC-Contentchef Dan McDermott habe die Serie bereits in der Entwicklungsphase überzeugt, weshalb man sich frühzeitig für eine Fortsetzung entschieden habe.