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Prime Video zeigt Trailer zur Comedyserie «Bait» mit Riz Ahmed

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Alle sechs Episoden der neuen Prime-Video-Serie mit Oscar- und Emmy-Preisträger Riz Ahmed erscheinen Ende März weltweit.

Prime Video hat den offiziellen Trailer zur neuen Comedyserie «Bait» veröffentlicht. Die Serie wurde von Schauspieler Riz Ahmed entwickelt, der auch die Hauptrolle übernimmt und als Executive Producer beteiligt ist. Alle sechs Episoden werden am 25. März 2026 weltweit veröffentlicht.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Schauspieler Shah Latif, der beruflich kaum vorankommt. Seine vielleicht letzte große Chance bietet sich in Form eines entscheidenden Vorsprechens für eine Rolle, die seine Karriere verändern könnte. Doch während der vier Tage rund um dieses Casting gerät sein Leben zunehmend außer Kontrolle. Familie, ehemalige Partnerin und sogar die Öffentlichkeit mischen sich in sein Leben ein und stellen die Frage, ob Shah überhaupt der Richtige für den Job ist.

Neben Ahmed gehören unter anderem Guz Khan, Sheeba Chaddha, Sajid Hasan, Aasiya Shah, Weruche Opia und Ritu Arya zum Ensemble. Die Serie verbindet persönliche Krisen mit satirischen Blicken auf das Film- und Seriengeschäft. Hinter «Bait» steht ein Produktionsteam aus mehreren bekannten Branchenvertretern. Ahmed und Allie Moore produzieren über ihre Firma Left Handed, während Jake Fuller für Jax Media beteiligt ist. Ben Karlin fungiert als Showrunner und Executive Producer. Die Serie entsteht als Produktion von Jax Media und Amazon MGM Studios.



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