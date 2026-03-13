Fox bestellt «Family Guy»-Ableger über Stewie

Fox baut das Universum von «Family Guy» weiter aus: Der Sender hat eine neue Animationsserie mit dem Titel «Stewie» bestellt. Das Spin-off erhielt direkt eine Bestellung über zwei Staffeln und soll in der TV-Saison 2027/2028 starten. In den USA wird die Serie bei Fox laufen, während neue Folgen am nächsten Tag beim Streamingdienst Hulu abrufbar sein sollen. International ist eine Auswertung über Disney+ geplant.
Im Mittelpunkt steht der aus «Family Guy» bekannte Baby-Charakter Stewie Griffin. Nachdem er aus seinem bisherigen Kindergarten geworfen wurde, muss er eine neue Vorschule besuchen allerdings keine besonders prestigeträchtige. Dort trifft er auf eine Gruppe fremder Kinder sowie auf eine ungewöhnliche Klassenkameradin: eine 75 Jahre alte Schildkröte, die zu nahezu jedem Thema eine eigenwillige Theorie parat hat. Der Alltag ist für alle Beteiligten zunächst unerquicklich, bis Stewie seine Erfindungen einsetzt und damit Reisen durch Raum und Zeit ermöglicht.
Ich möchte Fox für diese unglaubliche Gelegenheit danken und freue mich darauf, so zu tun, als würde ich eng mit ihnen an der Serie zusammenarbeiten, sagte MacFarlane in einer Erklärung. Butler fügte hinzu: Ich fühle mich geehrt und bin dankbar, dass Seth, 20th Television Animation und Fox mir eine der kultigsten Zeichentrickfiguren der Fernsehgeschichte anvertraut haben. Ich kenne Seth seit mehr als zwei Jahrzehnten, habe mit ihm an einem halben Dutzend Projekten gearbeitet und hoffe, dass er bei diesem Projekt endlich meinen Namen lernt.
Serienschöpfer Seth MacFarlane, der bereits die Originalserie entwickelte, wird Stewie erneut seine Stimme leihen und das Projekt über seine Produktionsfirma Fuzzy Door Productions mitproduzieren. Gemeinsam mit MacFarlane entwickelte Autor Kirker Butler die Serie, der auch als Showrunner fungiert. Ebenfalls als Executive Producer beteiligt ist Kara Vallow. Produziert wird «Stewie» von 20th Television Animation.
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