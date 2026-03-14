Keith David spielt in NBC-Pilot mit Jake Johnson

US-Fernsehen

Der Schauspieler stößt zum neuen Comedy-Pilot über Privatdetektive von «Brooklyn Nine-Nine»-Autoren.

NBC treibt die Entwicklung eines neuen Comedy-Piloten über Privatdetektive voran und hat dafür Keith David verpflichtet. Der Schauspieler wird in dem Projekt an der Seite von Jake Johnson auftreten. Hinter der Serie stehen die «Brooklyn Nine-Nine»-Autoren Dan Goor und Luke Del Tredici, die das Drehbuch geschrieben haben und auch als Executive Producer fungieren.Keith David übernimmt die Rolle von Garner Taggert, dem Leiter einer Detektei in Los Angeles. Seine Figur gilt als harter Geschäftsmann mit eher altmodischen Weltanschauungen. In seiner Agentur arbeiten sein Sohn Mitch sowie der Privatdetektiv Mickey Wilder, der von Jake Johnson gespielt wird.Johnson verkörpert einen cleveren, aber desillusionierten Ermittler mit schwieriger Vergangenheit. Mickey war früher Polizist beim LAPD, doch nach einem persönlichen Zusammenbruch vor drei Jahren musste er den Dienst quittieren. Nun versucht er als Privatdetektiv wieder Fuß zu fassen und nutzt dabei sein Talent, ungewöhnliche Fälle zu lösen. Konkrete Details zur Handlung sind bislang noch rar. Laut der offiziellen Beschreibung soll die Serie jedoch in der Tradition klassischer Detektivgeschichten aus Los Angeles stehen, die mit Figuren wie Philip Marlowe berühmt wurden  allerdings mit einem humorvollen Ton. Regie beim Pilotfilm führt Akiva Schaffer, der ebenfalls als Executive Producer beteiligt ist. Produziert wird das Projekt von Universal Television. Sollte NBC grünes Licht für eine komplette Staffel geben, könnte die Serie künftig das Comedy-Angebot des Senders erweitern.