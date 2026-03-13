«Mystery Road: Origin» kehrt mit zweiter Staffel zurück

US-Fernsehen

Die Prequel-Serie zum australischen Krimihit «Mystery Road» startet Ende März in ihre zweite Staffel.

Acorn TV bringt die australische Krimiserieam 23. März 2026 mit einer neuen Staffel zurück. Die zweite Staffel umfasst sechs Episoden, die jeweils montags veröffentlicht werden. Neben Acorn TV wird die Serie auch über AMC+ verfügbar sein. Die Serie wird von Bunya Productions für den australischen Sender ABC produziert und erhielt Unterstützung unter anderem von Screen Australia sowie dem Western Australian Screen Fund. Regie führen Wayne Blair und Jub Clerc, während Ivan Sen, Brett Sleigh und Rachel Okine als Executive Producer fungieren. Der internationale Vertrieb liegt bei All3Media International.Im Mittelpunkt steht weiterhin der junge Detective Jay Swan, gespielt von Mark Cole Smith. Nach den Ereignissen der ersten Staffel hofft er auf einen Neuanfang und zieht gemeinsam mit seiner Ehefrau Mary in die abgelegene Stadt Loch Iris. Doch statt eines ruhigen Lebens stößt Swan schnell auf einen alten Kriminalfall, der von ungelösten Morden, verschwundenen Personen und lange verborgenen Geheimnissen geprägt ist. Während Swan tiefer in die Ermittlungen eintaucht, treten immer mehr dunkle Wahrheiten aus der Vergangenheit zutage. Diese drohen nicht nur die Gemeinschaft des Ortes zu erschüttern, sondern auch das Leben, das er und Mary sich dort aufbauen wollten.Neben Mark Cole Smith kehren auch Clarence Ryan sowie Tuuli Narkle in ihre Rollen zurück. Zum Ensemble gehören außerdem Robyn Malcolm, Luke Carroll, Aswan Reid, Shantae Barnes-Cowan, Geoff Morrell, Nicholas Bell, Steve Le Marquand, Pippa Grandison, Rarriwuy Hick, Tammy Rock, Eloise Hart und Helen Morse.