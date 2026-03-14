«Americas Culinary Cup»: CBS stellt prominente Gastjuroren vor

US-Fernsehen

Für die neue Kochshow holt CBS zahlreiche renommierte Küchenchefs und Food-Experten als Gastjuroren ins Studio.

CBS hat die Gastjuroren für seine neue Kochwettbewerbsshowvorgestellt. Insgesamt 14 bekannte Persönlichkeiten aus der internationalen Gastronomieszene werden im Laufe der Staffel einzelne Folgen bewerten und ihre Expertise einbringen. Die Sendung läuft mittwochs von 21.30 bis 22.30 Uhr auf CBS und ist parallel beim Streamingdienst Paramount+ verfügbar.Moderiert wird die Show von Padma Lakshmi, die auch als Executive Producer fungiert. Als feste Juroren sind außerdem die Spitzenköche Michael Cimarusti und Wylie Dufresne beteiligt. In der Sendung treten 16 der besten Köche der Vereinigten Staaten gegeneinander an und kämpfen um das bislang höchste Preisgeld einer Kochshow im US-Fernsehen: eine Million Dollar.Die Herausforderungen orientieren sich an zehn zentralen kulinarischen Geboten, darunter Fleisch, Gemüse, Saucen, Dessert, Innovation, Geschmack, Nachhaltigkeit, internationale Küche, Konsistenz sowie kulinarische Wissenschaft und Technologie. Für jede dieser Kategorien bringt die Produktion Gastjuroren mit spezieller Fachkompetenz ins Studio.Den Auftakt macht am 11. März der bekannte Metzger Pat LaFrieda, der als Experte für Fleisch gilt. In späteren Folgen werden unter anderem Suzette Gresham, Stefano Secchi, Tim Flores und Genie Kwon sowie Food-Journalistin Priya Krishna die Jury verstärken. Für die Dessert-Kategorie ist etwa die international ausgezeichnete Patissière Nina Métayer angekündigt.Auch bekannte Namen aus der globalen Gastronomieszene stehen auf der Liste der Gastjuroren. Dazu gehören der französische Spitzenkoch Eric Ripert, der Food-Truck-Pionier Roy Choi, die Londoner Gastronomin Asma Khan sowie der vielfach ausgezeichnete Koch Kwame Onwuachi. Sie sollen insbesondere bei Herausforderungen rund um internationale Küche und Innovation ihr Urteil abgeben. Produziert wird «Americas Culinary Cup» von Delicious Entertainment in Zusammenarbeit mit Aha Studios. Showrunner der Serie ist Josh Silberman.