Dokumentarfilm über Whoopi Goldberg in Arbeit

Über Schauspielerin und Komikerin Whoopi Goldberg entsteht derzeit eine neue Dokumentation. Regie führt Geeta Gandbhir, die zuletzt mit dem Film «The Perfect Neighbor» Aufmerksamkeit erregte. Produziert wird das Projekt von Imagine Documentaries und Message Pictures in Zusammenarbeit mit One Hoe Productions.
Der noch titellose Film soll Goldbergs Lebensgeschichte nachzeichnen und dabei auch Elemente aus ihrer Autobiografie Bits and Pieces: My Mother, My Brother and Me aufgreifen. Gezeigt werden sowohl Stationen ihres Aufstiegs in Hollywood als auch ihr heutiger Alltag. Unter anderem begleitet die Dokumentation Goldberg bei der Neuinszenierung ihres legendären Ein-Frau-Bühnenprogramms The Whoopi Monologues, das ursprünglich 1984 am Broadway Premiere feierte und nun für eine Aufführung im Lincoln Center vorbereitet wird.
Darüber hinaus gewährt der Film Einblicke in Goldbergs Leben abseits der Öffentlichkeit. Die Kamera begleitet sie bei der Arbeit mit ihrem langjährigen Produzentenpartner Tom Leonardis, bei der Entwicklung neuer Theaterprojekte sowie bei ihrem Familienleben inklusive Zeit mit ihrem ersten Urenkel. Auch ihr ruhigeres Leben in Italien wird Teil der Dokumentation sein.
Regisseurin Geeta Gandbhir bezeichnet Goldberg als eine prägende Erzählerin der Unterhaltungsgeschichte. Gemeinsam mit ihren Produktionspartnern wolle sie die Geschichte einer außergewöhnlichen Karriere erzählen. Neben Gandbhir und Leonardis gehören unter anderem Sara Bernstein, Meredith Kaulfers und Sam Pollard zum Produzententeam. Als Executive Producer sind auch Brian Grazer und Ron Howard beteiligt. Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin der Talkshow «The View» arbeitet Goldberg derzeit unter anderem an «Sister Act 3» für Disney+.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel