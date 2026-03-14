«American Music Awards» kehren zu CBS zurück

US-Fernsehen

Die 52. Ausgabe der American Music Awards wird Ende Mai live aus Las Vegas übertragen.

CBS und Dick Clark Productions haben angekündigt, dass dieam Montag, 25. Mai 2026, live aus der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas ausgestrahlt werden. Die Verleihung läuft in den USA zur Primetime ab 20.00 Uhr Eastern Time auf CBS und wird parallel beim Streamingdienst Paramount+ verfügbar sein.Die Preisverleihung würdigt erneut die erfolgreichsten Künstlerinnen, Künstler und Songs des Jahres. Grundlage für die Nominierungen sind vor allem Fan-Interaktionen, die sich in den Billboard-Charts widerspiegeln  darunter Streamingzahlen, Album- und Songverkäufe, Radio-Airplay sowie Einnahmen aus Tourneen. Die Nominierungen für die diesjährige Ausgabe sollen am 14. April bekannt gegeben werden.Auch beim Voting setzt die Veranstaltung weiterhin stark auf die Beteiligung der Fans. Die Abstimmung startet ebenfalls am 14. April und läuft bis zum 8. Mai. Zuschauer können online für ihre Favoriten in verschiedenen Kategorien stimmen. Neben den Preisvergaben sollen auch in diesem Jahr zahlreiche Live-Auftritte und besondere Showmomente Teil der Veranstaltung sein. Details zu den auftretenden Künstlern, Moderatoren oder möglichen Sonderpreisen wollen die Veranstalter in den kommenden Wochen bekannt geben.Die American Music Awards verzeichneten im vergangenen Jahr ein starkes Zuschauerinteresse. Die Ausstrahlung erreichte laut Veranstaltern mehr als zehn Millionen Zuschauer über CBS und Paramount+. Damit erzielte die Show ihre höchste Reichweite seit 2019 und lag deutlich über der letzten Live-Ausgabe, die 2022 noch bei ABC lief.