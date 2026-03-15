Billy Parks übernimmt FOX Creator Studios

US-Fernsehen

Der Medienkonzern baut seine Digitalstrategie aus und schafft dafür eine neue Führungsposition.

FOX Entertainment hat Billy Parks zum Head of FOX Creator Studios ernannt. In der neu geschaffenen Position verantwortet er künftig Strategie, Vision und operative Leitung der Einheit, die sich auf Creator-getriebene Inhalte und neue digitale Erzählformen konzentriert. Parks berichtet direkt an FOX-Entertainment-CEO Rob Wade.FOX Creator Studios wurde Anfang 2026 auf der Technikmesse CES vorgestellt und soll als Digital-First-Division mit Influencern und Online-Creators zusammenarbeiten. Ziel ist es, neue Formate zu entwickeln, erfolgreiche Marken aufzubauen und Ideen aus der Creator-Ökonomie in skalierbare Entertainment-Franchises zu verwandeln, die sowohl im linearen Fernsehen als auch auf Streaming- und Social-Media-Plattformen funktionieren.FOX Creator Studios steht für eine grundlegende Weiterentwicklung unserer Zusammenarbeit mit den dynamischsten Geschichtenerzählern von heute und schließt die Lücke zwischen Hollywood und der schnell wachsenden Creator Economy, so Wade. Billy hat seine Karriere an der Spitze der Creator-gesteuerten Medien aufgebaut und dabei kreativen Instinkt mit Investitions- und Betriebskompetenz verbunden. Er versteht, dass die Creator von heute Gründer und Markenentwickler sind, und er weiß, wie man ihre Ideen zu dauerhaften Unternehmen ausbaut. Während wir unser digitales Ökosystem erweitern, möchten wir Kreative dabei unterstützen, ihre Träume zu verwirklichen, und Billy ist der ideale Leiter, um diese Bemühungen voranzutreiben.Die Kreativen von heute warten nicht auf eine Erlaubnis. Sie bauen nach ihren eigenen Vorstellungen das dynamischste Medienunternehmen der Welt auf und erkennen, dass die Zukunft den Ideen gehört, die sich verbreiten, sagte Parks. FOX hat eine lange Tradition darin, großartige kreative Talente zu fördern, und FOX Creator Studios ist eine natürliche Erweiterung dieser Tradition. Unser Ziel ist es, die Kreativen dort abzuholen, wo sie stehen, das zu respektieren, was sie bereits aufgebaut haben, und ihnen zu helfen, zu wachsen, sei es durch die Einführung eines neuen Formats, die Expansion in neue Branchen oder die Skalierung ihrer Marke über verschiedene Plattformen hinweg. Wir möchten ein Ort sein, der ihre Bedürfnisse versteht und ihnen hilft, ihre Dynamik in dauerhafte Storytelling- und Unterhaltungsmarken umzuwandeln.FOX Creator Studios arbeitet bereits mit mehreren bekannten Online-Formaten und Persönlichkeiten zusammen, vor allem aus dem Food-Bereich. Zu den Partnern zählen unter anderem Gordon Ramsay über Studio Ramsay Global, Rosanna Pansino, Jolly, Sorted Food, The Food Theorists und Little Remy Food. Perspektivisch soll das Studio jedoch auch auf weitere wachstumsstarke Themenfelder ausgedehnt werden.Billy Parks selbst bringt umfangreiche Erfahrung aus der digitalen Medienwelt mit. Er war unter anderem Executive Vice President für Produktion und Programm bei der Chernin Group sowie in leitenden Funktionen bei Fullscreen, Astronauts Wanted und Otter Media tätig. Zuletzt arbeitete er als Venture Partner beim Slow Ventures Creator Fund und investierte in creator-getriebene Medienunternehmen. Ziel seiner Arbeit sei es, Content-Creator dabei zu unterstützen, ihre Marken plattformübergreifend auszubauen und langfristige Geschäftsmodelle zu entwickeln.