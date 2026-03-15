Prime Video kündigt Comedy-Special «Kountry Wayne: Nostalgia» an

Prime Video bringt am 23. März 2026 das neue Comedy-Special «Kountry Wayne: Nostalgia» an den Start. Die einstündige Show markiert den nächsten Schritt in der Karriere des Comedians, der in den vergangenen Jahren vor allem durch virale Social-Media-Clips große Bekanntheit erlangt hat.
In «Nostalgia» verbindet Wayne klassische Stand-up-Elemente mit persönlichen Geschichten und Beobachtungen aus seinem Leben. Das Programm orientiert sich laut Ankündigung stilistisch an der rauen und direkten Comedy-Tradition der 1990er-Jahre, etwa im Stil der legendären Def Jam-Stand-up-Shows. Gleichzeitig setzt Wayne auf einen ungewöhnlichen Ansatz: Trotz der oft derben Themen kommt sein Programm komplett ohne Schimpfwörter aus.
Der Comedian zählt inzwischen zu den erfolgreichsten Internet-Persönlichkeiten im Comedybereich. Über seine Social-Media-Kanäle erreicht er mehr als 18 Millionen Follower, während seine Videos auf Facebook bereits über 1,2 Milliarden Aufrufe gesammelt haben. Sein erstes Stand-up-Special «A Womans Prayer» erreichte 2023 bei Netflix direkt Platz eins der Streamingcharts.
Neben seinen Comedyprojekten ist Wayne auch als Schauspieler aktiv. Zuletzt war er in der Serie «Time Bandits» zu sehen, die von Taika Waititi produziert wurde und bei Apple TV läuft. Zudem arbeitete er an der Independent-Komödie «Thats Her», bei der er nicht nur vor der Kamera steht, sondern auch als Co-Autor und Produzent beteiligt ist. Produziert wird «Kountry Wayne: Nostalgia» von Amazon MGM Studios gemeinsam mit Rotten Science. Zu den Executive Producern gehören neben Wayne selbst auch Matthew Vaughan, Jeff Tomsic, Josh Pearl und Molly Mandel. Parallel zur Veröffentlichung ist der Comedian derzeit mit seiner landesweiten Workout Tour unterwegs.
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