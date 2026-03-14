Netflix zeigt Doku «Untold: Chess Mates» über Schachskandal

US-Fernsehen

Die neue Folge der Doku-Reihe beleuchtet den spektakulären Streit zwischen Magnus Carlsen und Hans Niemann.

Netflix hat den Trailer zur Dokumentationveröffentlicht. Der Film erscheint am 7. April 2026 und ist Teil der bekannten Sport-Dokureihe «Untold», die ab dem 31. März mit vier neuen Geschichten wöchentlich fortgesetzt wird.Im Mittelpunkt steht der Konflikt zwischen Schachweltmeister Magnus Carlsen und dem US-Großmeister Hans Niemann. Niemann galt als aufstrebendes Talent der internationalen Schachszene und sorgte 2022 für Aufsehen, als er Carlsen beim prestigeträchtigen Sinquefield Cup besiegte. Kurz darauf zog sich Carlsen aus dem Turnier zurück und äußerte indirekte Betrugsvorwürfe  ein Vorfall, der weltweit für Schlagzeilen sorgte.Die Kontroverse nahm schnell bizarre Züge an. In der Schachcommunity kursierten spekulative Theorien über mögliche technische Hilfsmittel während der Partie, darunter auch eine viel diskutierte  und teils satirisch aufgegriffene  Behauptung über angebliche Analbeads zur Signalübertragung. Die Dokumentation untersucht, wie aus einem sportlichen Duell ein internationaler Skandal wurde.Der Film begleitet Niemann auf seinem Versuch, seinen Ruf wiederherzustellen und sich erneut an die Spitze des Schachsports zu kämpfen. Gleichzeitig beleuchtet er die Rolle von Magnus Carlsen, der von vielen als einer der größten Schachspieler aller Zeiten angesehen wird, und die Auswirkungen des Konflikts auf die gesamte Schachszene. Regie führt Thomas Tancred. Zu den Executive Producern zählen unter anderem Ben Silverman, Howard Owens sowie die «Untold»-Schöpfer Chapman Way und Maclain Way. Produziert wird die Dokumentation von Propagate und Stardust Frames Productions.