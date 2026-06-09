«Die Discounter»-Macher drehen Kinofilm mit Constantin Film

Kino-News

Bruno Alexander sowie Emil und Oskar Belton schicken für ihr Kinodebüt Außerirdische nach Mecklenburg-Vorpommern.

Nach dem Erfolg von «Die Discounter» wagen Bruno Alexander sowie Emil und Oskar Belton den Sprung auf die große Leinwand. Gemeinsam mit Constantin Film entsteht die Kinokomödie, die im Herbst dieses Jahres gedreht werden soll. Der Kinostart ist für 2027 vorgesehen. Unterstützt wird das Projekt von der MOIN Filmförderung sowie der Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Fördermittel wurden beantragt.Für das Trio der Kleinen Brüder ist es die erste Kino-Produktion. Bruno Alexander und Emil Belton übernehmen die Regie, das Drehbuch entstand gemeinsam mit Oskar Belton. Constantin Film fungiert als Co-Produzent und wird den Film auch in die Kinos bringen. Die Macher versprechen dabei ihren typischen Humor, der bereits die Kultserie «Die Discounter» geprägt hat. In einem Statement betonten die Kleinen Brüder, dass Constantin Film ihnen genügend kreativen Freiraum lasse, damit ihre eigene Handschrift erhalten bleibe.Im Mittelpunkt der Geschichte steht das fiktive Dorf Lebin-Ausbau in Mecklenburg-Vorpommern. Dort stürzt ein Raumschiff ab und bringt fünf Außerirdische in die Gemeinde. Die eigentliche Herausforderung sind jedoch nicht die Besucher aus dem All, sondern die Dorfbewohner selbst. Misstrauen, Ressentiments und festgefahrene Konflikte sorgen dafür, dass der ohnehin fragile Dorffrieden endgültig aus den Fugen gerät. Die Produktion versteht sich als satirischer Blick auf das Zusammenleben in ländlichen Regionen.Die Kleinen Brüder: Unser erster Kinofilm soll so richtig reinhauen und dafür ist Constantin Film der perfekte Partner. Wir lernen sehr viel Neues von ihnen, aber sie lassen uns auch an den richtigen Stellen genug Freiraum, damit unsere Handschrift bleibt. Wir haben extrem Bock auf Kino. Jetzt gehts erst richtig los!Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: Die Kleinen Brüder gehören zu den spannendsten Kreativteams, die ich kenne. Wer auf die Idee kommt, Aliens nach Mecklenburg-Vorpommern zu schicken, braucht entweder sehr viel Mut oder sehr viel Talent  im Fall der Kleinen Brüder ganz offensichtlich beides. Wir freuen uns sehr, ihren ersten Kinofilm gemeinsam ins Kino zu bringen.