Roku sichert sich Streamingrechte an neuer X Games League

US-Fernsehen

Mehrjähriger Vertrag bringt die neue Teamsport-Liga der Action-Sportreihe exklusiv auf den Roku Sports Channel.

Roku und die X Games bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. In einem neuen mehrjährigen Rechtevertrag erhält der Roku Sports Channel in den USA die exklusiven Streamingrechte an der neuen MoonPay X Games League (XGL). Die Übertragungen sollen ab 2026 beginnen und für Zuschauer kostenlos verfügbar sein.Den Auftakt bildet die erste Sommersaison der neuen Liga im Jahr 2026, während die erste Wintersaison für 2027 geplant ist. Roku will sämtliche Wettbewerbe live übertragen. Auch der erste Draft der neuen Liga soll kostenlos auf dem Roku Sports Channel zu sehen sein und wird live aus der COSM-Arena in Los Angeles übertragen.Die X Games League stellt eine grundlegende Neuerung für die Action-Sportreihe dar. Erstmals werden die Wettbewerbe in einem teamorientierten Ligaformat organisiert. Geplant sind strukturierte Saisons mit festen Teams, Draft-Systemen und Wettbewerben in Disziplinen wie Skateboarding, BMX, Snowboard und Ski  jeweils für Männer und Frauen.Wir sind stolz auf die Partnerschaft, die wir bereits mit den X Games aufgebaut haben, um diese spannenden Wettkämpfe in Millionen von Haushalte zu bringen und neuen Fans zu helfen, diese legendäre Sportliga zu entdecken, sagte Joe Franzetta, Head of Sports bei Roku Media. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, um dieses aufregende neue Format den eingefleischten Zuschauern und einer neuen Generation von Fans näherzubringen.Die Liga führt ein globales, teamorientiertes Format für die Disziplinen Skateboarding, BMX, Snowboard und Ski ein, das sowohl Wettbewerbe für Männer als auch für Frauen umfasst. Die Liga steht für die nächste Evolutionsstufe der X Games  strukturierte Saisons, Teambesitz, Drafts und eine einheitliche Medienplattform, die für Streaming ausgelegt ist.Diese Liga wurde für die nächste Generation von Sportfans gegründet, sagte Jeremy Bloom, CEO von X Games. Unser Publikum ist jung, digital und streamingorientiert. Roku hat bewiesen, dass es dieses Publikum auf sinnvolle Weise vergrößern kann. Die Ausweitung dieser Partnerschaft rund um die MoonPay X Games League ist ein starkes Signal dafür, in welche Richtung sich unser Geschäft entwickelt und welche Dynamik hinter der Liga steckt.