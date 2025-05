Aaron Waltke kümmert sich um «Wings on Fire»

US-Fernsehen

Der Serienmacher wird sich um die neue Animationsserie von Amazon kümmern.

Die Animationsserie, die auf Amazon Prime Video zu sehen sein wird, hat mit Aaron Waltke einen Showrunner bekommen. Darüber hinaus wird Waltke auch als Co-Autor und ausführender Produzent an der Serie beteiligt sein. Auch Tui T. Sutherland, die die Bücher geschrieben hat, auf denen die Serie basiert, wird als Co-Autorin und ausführende Produzentin fungieren. Marc Resteghini wird mit seiner Firma Jack Tar Productions ebenfalls als ausführender Produzent tätig sein.In der Welt der Animation ist Waltke kein ganz Unbekannter. Am bekanntesten ist er wohl für seine Arbeit an Guillermo Del Toros «Trollhunters: Tales of Arcadia» auf Netflix , für die er 2018 mit einem Daytime Emmy für das beste Drehbuch einer Animationsserie ausgezeichnet wurde.Die offizielle Beschreibung der Serie lautet: „Sie erzählt die Geschichte von sieben Drachenstämmen, die seit Generationen um einen alten, verlorenen Schatz kämpfen. Von einer Geheimbewegung namens Talons of Peace wird der Kampf mit Hilfe einer Prophezeiung beendet - eine Vorhersage, die ein großes Opfer fordert. Fünf Drachenbabys werden gesammelt, um die Prophezeiung zu erfüllen. Sie werden in einer versteckten Höhle aufgezogen und gegen ihren Willen gezwungen, den schrecklichen Krieg zu beenden“.