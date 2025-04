Primetime-Check

Wie erfolgreich waren die Serien im Ersten? Punktete ProSieben mit «TV total»?

In dieser Woche verfolgten 3,99 Millionen Menschenim Ersten, danach sahen 3,73 Millionen. Die Marktanteile lagen bei 17,3 und 16,8 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 9,4 und 9,1 Prozent ermittelt. Die Info-Schiene mit(2,32 Millionen) und(2,51 Millionen) informierte 12,0 und 17,0 Prozent der Menschen. Die Sendungen holten 8,6 und 13,1 Prozent bei den jungen Leuten.erreichte 2,43 Millionen Zuschauer, Sebastian Lege verbuchte einen Marktanteil von 10,5 Prozent bei allen sowie 11,6 Prozent bei den jungen Menschen.sahen im Anschluss 1,73 Millionen, die Marktanteile verteilten sich auf 7,7 Prozent bei allen sowie 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dassahen 2,96 Millionen Zuschauer. Es wurden 15,1 Prozent Marktanteil gemessen, beim jungen Publikum wurden 10,8 Prozent ermittelt. 1,66 Millionen Menschen verfolgten die-Dokumentation «Kreative Köpfe, große Träume - Nachhaltig wirtschaften», die auf 11,0 Prozent kam. Bei den jungen Leuten wurden 10,4 Prozent eingefahren.undlockten 2,60 und 1,02 Millionen Menschen zu RTL, der Sender holte 6,2 und 5,8 Prozent in der Zielgruppe. Miterreichte ProSieben 1,03 Millionen Zuschauer,konnte im Anschluss noch 0,47 Millionen vorweisen. In der Zielgruppe wurden 16,1 und 6,7 Prozent ermittelt. Zwei-Ausgaben erreichten bis 22.30 Uhr 0,59 sowie 0,68 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden schlechte 3,6 sowie 4,3 Prozent ermittelt.Bei VOX waren X Millionen beidabei, die Sendung erreichte mit 0,51 Millionen Umworbenen einen Marktanteil von 6,5 Prozent. Zwei Ausgaben vonverbuchten für RTLZWEI 0,53 und 0,41 Millionen. Die Erstausstrahlung holte 5,1 Prozent, die Wiederholung danach noch 4,9 Prozent. Bud-Spencer-Tag:erreichte bei Kabel Eins 0,77 Millionen,sahen noch 0,56 Millionen. Die Marktanteile bei den jungen Menschen lagen bei 6,6 und 6,2 Prozent.