Beste «TV total»-Zielgruppen-Reichweite seit November

Weder «Fake News» noch «Intimate.» verzeichneten halbwegs vernünftige Werte. Im Anschluss an Sebastian Pufpaff sind die Zuschauer weg.

In den vergangenen Wochen machteeine gute Figur. Ein Teil der Wahrheit ist aber auch, dass ein kleiner Teil der Zuschauer zu Raab wechselten. Dennoch erwies sich die von Sebastian Pufpaff moderierte Sendung als festes Standbein. Am gestrigen Abend schalteten 1,03 Millionen Menschen ab drei Jahren ein, der Marktanteil bewegte sich bei 4,5 Prozent. Unter den Werberelevanten waren 0,62 Millionen, zuletzt waren es am 20. November 2024 mit 0,74 Millionen mehr. Der aktuelle Marktanteil lag bei fantastischen 16,1 Prozent.Das von Linda Zervakis moderierteerreichte im Anschluss nur 0,47 Millionen. Die Sendung aus Köln verbuchte einen Marktanteil von 2,4 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,25 Millionen entdeckt, das führte zu einem Marktanteil von 6,7 Prozent. Zwei Free-TV-Premieren vonliefen sehr schlecht. Nur 0,17 und 0,15 Millionen Menschen brachten 1,2 und 1,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,12 und 0,13 Millionen ermittelt, das führte zu 4,1 und 5,2 Prozent.Schließlich lief um 23.30 Uhr noch eine-Wiederholung mit Chris Tall. 0,12 Millionen Menschen sahen zu, dies bedeutete einen Marktanteil von 1,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 5,2 Prozent dabei. Ab 00.40 Uhr folgte die Wiederholung der 20.15-Uhr-Folge von, die noch einmal 0,10 Millionen holte. In der Zielgruppe fuhr man 7,5 Prozent Marktanteil ein. Interessant: Die Wiederholungen vonsammelte 10,8 Prozent in der Zielgruppe ein,erlangte ab 02.25 Uhr 13,7 sowie 15,1 Prozent.