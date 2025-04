Überschaubares Publikum für «Wenn Ärzte Fehler machen»

Quotennews

Im Anschluss machte sich die 38-jährige Julia keine Freunde in Garmisch-Partenkirchen, weil sie einen Berggasthof abreißen wollte.

Sandra Maischberger verweilt im Oster-Urlaub, Das Erste packt deshalb wieder zahlreiche Dokumentationen aus. Auf dem 22.50-Uhr-Slot lief am Dienstagabendvon Meike Hemschemeier. Die Dokumentation begleitete Patienten und Angehörige, deren Leben durch Ärzte auf den Kopf gestellt wurden. Die «ARD Story» sahen 1,14 Millionen Menschen ab drei Jahren, das bedeutete einen Marktanteil von 10,2 Prozent. Es schalteten 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen ein, das bedeutete einen Marktanteil von 8,4 Prozent.Um 23.35 Uhr folgte. Der "Berggasthof Eckbauer" befindet sich seit über 100 Jahren in oberhalb von Garmisch-Partenkirchen in Bayern. Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen von der 38-jährigen Julia Ortner übernommen, wodurch sie die vierte Generation der Unternehmensgeschichte repräsentiert. Nun plant sie den Abriss des Gebäudes. Ihre Vision sieht die Errichtung eines neuen, zeitgenössischen "Eckbauers" innerhalb eines halben Jahres nach den Plänen ihrer Schwester, einer Architektin, die in Berlin lebt, vor.Die Produktion des Bayrischen Rundfunks, die Ralph Gladiz umsetzte, sahen nur noch 0,52 Millionen Menschen ab drei Jahren. Die Dokumentation brachte es auf 6,2 Prozent der Zuschauer. Das Erste verbuchte mit der Sendung 0,05 Millionen junge Menschen, der Marktanteil belief sich auf sehr miese 2,6 Prozent.