Doc Caro mit ausbaufähigem Auftakt

Quotennews

Die Ärztin meldete sich mit ihren Einsätzen in der Primetime von Vox zurück.

Am 9. Oktober 2024 holte Carola Holzner mit ihrem VOX-Format ihren bisherigen Rekord, der mit 9,6 Prozent dazu noch überraschend hoch ausfiel. Wiederum sieben Tage später folgte jedoch ein mindestens ebenso spürbarer Rückgang auf mittelmäßige 6,2 Prozent. Wie stellte sich der Trend nun zu Beginn der 3. Staffel dar, in der es die Notfallmedizinerin unter anderem mit einem Rettungshubschrauber in die Alpen zieht?Gestern zum Start in die neue Runde befand sich die Ärztin mit ihrer Dokusoapnun eher am unteren Spektrum dieser Skala. Der Marktanteil bei den 14-49-Jährigen belief sich demzufolge wieder auf ausbaufähig mäßige 6,2 Prozent, die aus 0,28 Millionen Einschaltenden aus dieser Altersklasse resultierten - ein noch annehmbarer Auftakt, der aber Luft nach oben lässt. Insgesamt band die Sendung 0,78 Millionen Menschen, die ihr einen Wert von dürren 3,4 Prozent einbrachten. Ob eine Verbesserung erzielt werden kann, wird nächste Woche zu beobachten sein.RTLZWEI konnte mit der ins Programm genommenenerneut gar nichts ausrichten und war nicht nur schwächer als VOX , sondern abermals desolat unterwegs. Sehen wollten die zwei frischen Folgen nämlich nur 0,13 und 0,07 Millionen aus der Zielgruppe, die sehr niedrige 2,8 sowie völlig blamable 1,5 Prozent am Markt mitbrachten und damit in der linearen Ausstrahlung kein Gewinn sind für den Kanal.